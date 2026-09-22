Ecaterina Cheptănaru este noua directoare generală a companiei Teleradio-Moldova

Ecaterina Cheptănaru a câștigat concursul pentru funcția de directoare generală a companiei Teleradio-Moldova (TRM).

Ecaterina Cheptănaru este jurnalistă și fostă directoare generală adjunctă a Moldova 1 în perioada aprilie – iunie 2025, responsabilă de managementul operațional al postului.

Anterior, Ecaterina Cheptănaru a realizat proiectul „Punți către Europa” și a coordonat proiecte dedicate integrării europene și dezvoltării mass-mediei.

Decizia a fost luată de Consiliul de Supraveghere al TRM, în urma probei de interviu.

Amintim că în luna mai, Vlad Țurcanu, fostul director al companiei, a demisionat. Hotărârea a venit în contextul deciziei controversate a juriului din Republica Moldova de a acorda trei puncte reprezentatei României la concursul Eurovision Song Contest 2026.