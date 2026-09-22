Administratorul unei companii din Chișinău, reținut pentru escrocherie și spălare de bani

Administratorul unei companii din municipiul Chișinău este cercetat de ofițerii Centrului Național Anticorupție și de procurorii Anticorupție într-o cauză penală de escrocherie și spălare de bani în proporții deosebit de mari.

Potrivit materialelor cauzei, acesta s-ar fi prezentat drept administrator autorizat și ar fi propus mai multor agenți economici participarea la o licitație pentru vânzarea unui teren din Chișinău, estimat la circa șapte milioane de lei. Pentru participare, bănuitul ar fi solicitat acont pentru teren și taxe de participare, iar după încasarea banilor și-ar fi însușit mijloacele financiare. În cauză ar exista mai multe părți vătămate, iar prejudiciul ar fi de peste două milioane de lei.

Astăzi, ofițerii anticorupție au efectuat percheziții la domiciliul bănuitului, în urma cărora au fost ridicate probe relevante pentru cauza penală.

Suspectul a fost reținut pentru 72 de ore și plasat în izolator. În prezent, investigațiile continuă pentru stabilirea tuturor circumstanțelor și identificarea eventualelor persoane implicate în schemă.

Amintim că orice persoană se prezumă a fi nevinovată până la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive. Cercetările continuă.