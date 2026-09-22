Liceul „Alexandru Ioan Cuza” din Capitală are un nou bloc de studii

Un nou bloc de studii, cu sală de sport și sală de festivități, a fost construit la Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza” din Chișinău. Potrivit Primăriei Capitalei, lucrările au costat circa 12 milioane de lei. Alți 1,2 milioane de lei au fost alocați pentru amenajarea gardului din jurul instituției.

Directoarea adjunctă a liceului, Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb, spune că anterior instituția nu dispunea nici de sală de sport, nici de sală de festivități. Pe lângă noul bloc, pe teritoriul liceului a fost amenajat și un teren de sport. Lucrările au fost realizate de Direcția generală locativ-comunală și amenajare.

Lucrări au fost efectuate și la blocul destinat claselor primare. Clădirea, care anterior a găzduit o grădiniță, a fost termoizolată, iar sistemul de încălzire a fost modernizat. În prezent, aici își desfășoară activitatea zece clase primare, inclusiv cu program prelungit. Pe teritoriul instituției a fost construit și un depozit.

„Școala este un organism viu și în permanență este necesar de a investi și de a crea condiții mai bune pentru elevi și profesori”, a mai spus Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb.