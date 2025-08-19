Echipa PDMM se mărește: Președintele raionului Rezina, alături de consilieri și primari, aderă la formațiune

Președintele raionului Rezina, Teodor Cuculescu, alături de un grup de primari, consilieri raionali și locali, au anunțat oficial că aderă la Partidul Democrat Modern din Republica Moldova (PDMM). Într-un mesaj video, aceștia își exprimă sprijinul pentru formațiune în perspectiva alegerilor parlamentare din 28 septembrie.

„Astăzi, cu emoție și responsabilitate revenim în fața dumneavoastră, pentru a anunța oficial decizia echipei formate din primari, consilieri raionali și locali, simpatizanți din raionul Rezina de a adera și susține în alegerile parlamentare din 28 septembrie Partidul Democrat Modern din Republica Moldova”, a declarat Teodor Cuculescu.

Potrivit președintelui raionului, decizia de a se alătura PDMM nu este una formală, ci reflectă o convingere profundă că politica trebuie să fie un instrument pentru progres, pentru echitate, dar nu pentru „constrângere și stagnare”.

„Este un pas important în viața publică și personală a fiecăruia dintre noi, un angajament pe care ni-l asumăm cu toată seriozitatea și cu dorința sinceră de a contribui la binele Republicii Moldova”, a adăugat acesta.

Cuculescu a subliniat motivele care i-au determinat să aleagă PDMM.

„Ne dorim ca clasa politică din Republica Moldova să promoveze transparența, responsabilitatea, solidaritatea și respectul pentru cetățeni, principii care ne-au călăuzit de-a lungul vieții. Credem cu tărie că numai prin muncă susținută, dialog constructiv și implicare reală putem răspunde așteptărilor cetățenilor”, a spus președintele raionului Rezina.

Într-un răspuns postat pe Facebook, reprezentanții PDMM au salutat decizia noilor colegi.

„Le spunem colegilor noștri din Rezina bun venit în marea familie a PDMM și suntem convinși că, inclusiv cu aportul lor, vom reuși să restabilim pacea, bunăstarea și normalitatea în Republica Moldova”, se spune în mesaj.

În acest context, PDMM face apel către toți cetățenii de bună credință să se alăture acestui proiect politic.

„Este foarte important ca, la alegerile din septembrie, să trimitem în Parlament oameni responsabili și profesioniști care să continue proiectele frumoase pe care noi, democrații, le-am început când eram la guvernare și pe care guvernarea actuală le-a compromis. Fapte, nu vorbe!”, se mai spune în mesajul PDMM.