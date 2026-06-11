Educație pentru pace și cooperare globală: Universitatea de Stat din Moldova deschide noi orizonturi internaționale alături de organizația HWPL

Universitatea de Stat din Moldova (USM) face încă un pas important în consolidarea prestigiului său internațional și în diversificarea oportunităților oferite studenților săi. Luni, 10 iunie, instituția a găzduit o vizită de bun augur din partea reprezentanților organizației internaționale Heavenly Culture, World Peace, Restoration of Light (HWPL), punând bazele unui dialog constructiv dedicat educației și promovării păcii la nivel global.

Dialogul a avut loc în cadrul unei întrevederi la nivel înalt, la care au participat Rectorul USM, doamna Otilia Dandara, și Kate Shin, managerul Filialei Gyeonggi din cadrul HWPL. La discuții au luat parte, de asemenea, prorectorul pentru relații internaționale al USM, Veaceslav Kulcițki, și Alexandru Tănase, expert în cadrul Comitetului Preparatoriu de Cooperare Globală pentru Unificarea Pașnică a Peninsulei Coreene. Atmosfera a fost una marcată de deschidere și de o viziune comună asupra rolului educației în construirea unui viitor armonios.

Principalul punct de atracție al discuțiilor l-a reprezentat integrarea valorilor păcii în mediul universitar. Prin această potențială colaborare, studenții USM ar putea beneficia de oportunități extraordinare, precum programe educaționale inovatoare, cursuri de formare, seminare și sesiuni interactive susținute direct de experții internaționali ai HWPL.

Ambele părți și-au exprimat un interes deosebit pentru dezvoltarea unor inițiative comune menite să îmbogățească parcursul academic al tinerilor, implicându-i activ în proiecte cu impact social și global.

Această nouă inițiativă reconfirmă angajamentul ferm al Universității de Stat din Moldova de a oferi comunității sale academice o educație la standarde internaționale, ancorată în valorile fundamentale ale umanității. Prin extinderea constantă a rețelei sale de parteneriate globale, USM demonstrează că este nu doar un pol de excelență academică, ci și un promotor activ al dialogului, toleranței și cooperării internaționale.