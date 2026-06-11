Ion Ceban, despre Țoiu: Face parte, ca și cei de acasă, dintr-un Guvern eșuat, în demisie, care a știut doar să majoreze taxe

Primarul capitalei, Ion Ceban, a venit cu o primă reacție după ce a pierdut în prima instanță procesul intentat împotriva ministrei Afacerilor Externe a României, Oana Țoiu. Edilul susține că va „acționa în conformitate cu prevederile legislației naționale a României și ale legislației internaționale”.

Primarul Chișinăului a susținut că decizia de a-i interzice intrarea în România a fost una „strict cu caracter politic”.

„Decizia de a mi se interzice intrarea în România a fost una strict cu caracter politic, luată cu două luni înaintea campaniei electorale parlamentare din Republica Moldova, iar despre acest lucru am comunicat.

De aceea voi merge în toate instanțele, deoarece știu că am dreptate.

După aceea au urmat tot felul de declarații denigratoare împotriva mea, fără nicio dovadă și fără măcar o motivare sau probe.

Despre acest lucru am informat toate instituțiile internaționale și ambasadele.

Până astăzi nu mi s-a prezentat niciun document sau act care ar demonstra ori ar sta la baza deciziei politice luate împotriva mea.

Scopul celor din guvernarea de acasă, împreună cu unii prieteni din guvernarea României, a fost să-mi știrbească imaginea și să mă oprească de la întâlnirile cu cetățenii noștri din diasporă, de la întrevederile și întrunirile la care particip și unde spun adevărul despre dictatura de acasă și despre capturarea instituțiilor.

Lor asta nu le place și nu le convine, de aceea au recurs la cele mai murdare acțiuni.

Doamna ministră face parte, la fel ca și cei de acasă, dintr-un guvern eșuat, aflat în demisie, care nu a știut să facă altceva decât să majoreze substanțial taxele pentru românii de peste Prut, să ia noi datorii mari pentru stat, să inițieze vânzarea activelor de stat importante și să își bată joc de agenții economici.

Sperăm ca, oricare ar fi un alt Guvern, acesta să acționeze în primul rând în interesul oamenilor”, se arată în mesajul lui Ceban.