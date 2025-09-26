Elena Dragalin: „Litvinenco o convingea pe Veronica să nu-l pună pe Plahotniuc pe lista INTERPOL, pentru că e imposibil. PAS mereu îi sugera acest lucru”

Elena Dragalin, mama fostei șefe a Procuraturii Anticorupție, susține că ex-liderul democrat, Vladimir Plahotniuc, a evitat, mult timp, includerea pe lista persoanelor urmărite internațional printr-o schemă bazată pe azilul politic, iar ministrul Justiției de atunci, Sergiu Litvinenco, ar fi încercat să o convingă pe Veronica Dragalin să nu înainteze dosarul către Interpol, invocând imposibilitatea juridică. „PAS i-a sugerat mereu să nu-l pună pe lista Interpol”, a spus activista.

„Se știa că Vladimir Plahotniuc are mare susținere la Interpol. Asta se știa, se vorbea, se scria în presă și așa mai departe. Știam și eu lucrul acesta încă de pe când era el în Moldova. Acuma te-ai gândi, a venit PAS-ul la putere și are putere deplină. Nu trebuie să lași vreo instituție cuiva. Tu îți pui oamenii tăi acolo. Deci, la Interpol nu s-a făcut absolut nicio schimbare. Adică, organizația care îi asigură libertatea lui Plahotniuc, tu acolo nu faci nicio schimbare, așa și a rămas totul.

Plahotniuc nu s-a putut liniști nici după ce a plecat din țară și hai să exploateze o schemă. Schema, din câte înțeleg eu, poate nu înțeleg așa de bine, dar schema de fapt a fost replicată. El și-a asigurat faptul ca să nu fie pus pe lista Interpol. Și anume cum: s-a schimbat legea la Interpol, că dacă ai azil politic într-o țară nu poți fi pus pe lista Interpol. De asta Sergiu Litvinenco o convingea pe Veronica: nu-l pune pe lista Interpol pe Plahotniuc că este imposibil să faci lucrul acesta. Până la urmă, Veronica l-a pus, chiar dacă PAS-ul i-a sugerat mereu să nu-l pună.

Și la asta cred că o să mă întorc: la sugestiile făcute de PAS în ceea ce privește extradarea și punerea pe listele Interpol. Deci, în Moldova ce s-a întâmplat? Au început să dea azil politic la mai multe persoane, care erau căutate în alte țări. Atunci ei nu puteau fi puși pe lista Interpol și era într-o veselie, zburau cu avioanele, se duceau prin Dubai, pe unde le trebuia. Asta a atras atenția Franței, pentru că prea mulți cetățeni din China cereau azil politic în Moldova. Plus la asta, era un cetățean francez, traficant de droguri foarte mare, care iarăși cerea azil politic în Moldova. În felul acesta s-a pus schema la cale.”

Cei vizați de declarații nu au venit deocamdată cu o reacție.