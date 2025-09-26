Partidul Național Moldovenesc a obținut excluderea Irinei Vlah din cursa electorală

Partidul Național Moldovenesc (PNM) salută decizia Comisiei Electorale Centrale de a exclude din cursa electorală Partidul „Inima Moldovei”, condus de Irina Vlah. Hotărârea a venit în urma contestației depuse de noi, PNM, prin care am cerut anularea înregistrării acestui partid pentru finanțare ilegală.

Organele de drept au confirmat suspiciunile noastre: în urma descinderilor la membrii „Inima Moldovei” au fost depistate sume considerabile de bani, provenite din Federația Rusă. Este dovada clară că forțele pro-ruse încearcă să cumpere influență politică în Republica Moldova și să submineze procesul electoral și democrația.

Excluderea „Inima Moldovei” este o victorie a Partidului Național Moldovenesc și o demonstrație a faptului că doar PNM are curajul și determinarea de a stârpi elementele pro-ruse din politica de la Chișinău. De aceea este vital ca Partidul Național Moldovenesc să ajungă în Parlament, pentru a apăra Moldova și a construi un viitor liber, românesc și european.

Duminică, 28 septembrie, votați cu încredere Partidul Național Moldovenesc – locul 8 în buletinul de vot!