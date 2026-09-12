Elena Grițco, Partidul Nostru, mesaj pentru femeile care trăiesc în frică: „Nu sunteți singure! Nu renunțați la dreptul vostru de a fi în siguranță”

Femeile care trăiesc în frică trebuie să știe că au dreptul la protecție și că solicitarea ajutorului nu este o rușine. Iar prevenirea violenței împotriva femeilor înseamnă aplicarea la timp a măsurilor de protecție și intervenția instituțiilor înainte ca o situație de risc să se transforme într-o tragedie. Mesajul a fost transmis de Elena Grițco, vicepreședinta fracțiunii Partidului Nostru și membră a Consiliului de Coordonare al Platformei Deputatelor din Parlamentul Republicii Moldova de Legislatura a XII-a.

„Vreau să transmit un mesaj femeilor care astăzi trăiesc în frică. Nu sunteți singure. Violența nu este vina voastră. Faptul că ați cerut ajutor nu este o rușine și nu trebuie să renunțați la dreptul vostru de a fi în siguranță”, a declarat Elena Grițco, în urma audierilor parlamentare privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor și a feminicidului.

Potrivit deputatei, una dintre concluziile importante ale audierilor este că problema nu rezidă doar în cadrul legal. Problema este dacă aceste legi sunt aplicate la timp și dacă femeia care cere ajutor este cu adevărat protejată.

Grițco a menționat necesitatea unor ordine de protecție eficiente, a monitorizării electronice, a intervenției rapide a poliției și a unei colaborări mai bune între instituțiile responsabile.

„Să nu așteptăm să mai pierdem o femeie pentru că apoi să ne întrebăm de ce nu a funcționat. În același timp, partidul nostru lucrează la definitivarea unui proiect de lege privind înăsprirea pedepselor pentru violență. Considerăm că agresorul trebuie să știe că faptele sale au consecințe reale, iar victima trebuie să știe că statul este de partea ei”, a mai spus parlamentara.

Ea a amintit că Partidul Nostru a înregistrat inițiativa legislativă privind instituirea Zilei de comemorare a victimelor violenței în familie, la propunerea venită din partea societății civile, însă PAS nu a susținut-o în plenul legislativului.

„Este un moment despre care trebuie să vorbim. Nu pentru a transforma această temă într-o dispută politică, ci pentru că în spatele cuvintelor victime ale violenței sunt femei care au avut o viață, familie, copii, planuri și speranțe. Iar celor care deja și-au pierdut mamele, surorile, fiicele sau prietenele, le datorăm mai mult decât compasiune. Le datorăm memorie și le datorăm acțiune. Pentru că o societate care își amintește victimele trebuie să facă tot posibilul ca lista acestora să nu mai crească”, a conchis Elena Grițco.

Menționăm că președintele Partidului Nostru, Renato Usatîi, a anunțat că echipa formațiunii lucrează la o inițiativă legislativă privind înăsprirea răspunderii pentru faptele de violență împotriva femeilor.