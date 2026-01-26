Poduri, drumuri și autostrada Unirii: Proiectele strategice care leagă strâns România și Moldova

Cooperarea dintre România și Republica Moldova în domeniul infrastructurii a prins contur în ultimii ani și prin proiecte strategice. Vorbim aici despre drumuri, poduri și conexiuni esențiale pentru dezvoltarea economică și mobilitatea regională.

Lucrările la podul de la Ungheni, semnarea acordurilor pentru construcția a patru noi poduri peste Prut, a primilor kilometri din autostrada Unirii, pe partea din Republica Moldova, dezvoltarea rețelei de apă și canalizare. Sunt doar câteva dintre proiectele de anvergură realizate cu sprijinul României.

Comuna Sireți din raionul Strășeni se bucură de aproximativ 10 km de rețele noi de canalizare, de peste 40 km de apeduct și de un drum național reabilitat, proiecte realizate cu sprijinul Guvernului României. Localnicii spun că acest lucru le-a îmbunătățit modul de viață.

La noul sistem centralizat de canalizare au posibilitatea să se conecteze peste 400 de locuințe, două instituții publice și patru agenți economici. Valoarea investiției se ridică la 11,5 milioane de lei, dintre care trei milioane au fost oferite de Guvernul României. Localitatea a mai beneficiat și de reabilitarea unui drum național, proiect transfrontalier implementat împreună cu localitatea Tulucești din România.

Leonid Boaghi, primarul de Sireți: „Cele mai multe proiecte, inclusiv cu rezultate în infrastructură avem cu primăria Tulucești din județul Galați. A fost construcția unui drum de 2,8 km pentru partea de Sireți… Proiectul nostru a fost declarat cel mai de succes, fiind practic cel mai mare proiect financiar și totodată cel mai bun proiect implementat din toate proiectele transfrontaliere.”

Colaborarea strânsă dintre România și Republica Moldova a fost marcată și de începerea lucrărilor la podul de la Ungheni – primul construit după mai bine de 60 de ani și care ar urma să fie dat în exploatare în toamna acestui an.

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat al Ministerului Transporturilor din România: „Construim poduri, iar acest pod care este și la nivel de autostradă, nu numai că este primul, este și primul pe care îl construim la nivel de autostradă peste Prut, reprezintă de fapt un început. Un început al realizării unei conexiuni la nivel de autostradă între Chișinău și București. Podul este un element important, dar este începutul dezvoltării infrastructurii de mare viteză și a conectării Republicii Moldova de România și de vestul Europei.”

Sorina Golovatiuc, jurnalist TVR Moldova: „Progrese au fost înregistrate și în ceea ce privește infrastructura feroviară, proiecte care consolidează cooperarea dintre cele două state. Unele dintre cele mai importante fac referire la deschiderea circulației pe tronsonul feroviar Cantemir–Fălciu și redeschiderea liniei Cahul–Galați pentru traficul de marfă și pasageri. Alte realizări sunt electrificarea liniei Iași–Ungheni și studiul de fezabilitate pentru linia cu ecartament european Ungheni–Chișinău.”

Ionel Scrioșteanu, secretar de stat al Ministerului Transporturilor din România: „Sprijinim Republica Moldova ca mai departe să se construiască ecartament european feroviar până la Chișinău și electrificat, astfel încât să avem o conexiune Chișinău – Iași – București la nivel de ecartament european electrificat direct. Am câștigat acest proiect în comun, România – Republica Moldova. A fost un pas important pentru că vizăm multe proiecte comune cu finanțare europeană.”

România face acum ultimii pași pentru achiziționarea Portului Internațional Liber Giurgiulești din Republica Moldova. Acesta va fi practic o filială a Portului Constanța, care are ieșire la Marea Neagră. Astfel, Republica Moldova va avea de câștigat din punct de vedere economic, inclusiv prin exporturile pe care le va putea face pe această cale.

Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova: „Din punct de vedere economic, noi avem numai de câștigat. În plus, noi astăzi în construcția de drumuri suntem aliniați la standardele europene, adică noi folosim piatră de înaltă calitate și piatra asta este adusă sau din Ucraina, sau agenții economici puternici din Republica Moldova au mers și au cumpărat însăși extracții de piatră din România. Pentru a o importa iarăși avem nevoie de aceste porturi și de relații economice foarte clare cu România.”

Autoritățile de la Chișinău dau asigurări că 2026 va continua cu mai multe proiecte de infrastructură, care vor îmbunătăți conectivitatea internă și legăturile cu România.

Vladimir Bolea, ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova: „Noi astăzi vrem să vorbim despre acel prim capăt de autostradă care va fi construit pe teritoriul Republicii Moldova, în continuarea autostrăzii A8, care se finalizează în mod logic la podul de tip autostradă. Și vor urma cei aproximativ cinci km care vor fi construiți pe teritoriul Republicii Moldova.”

Sprijinul României pentru integrarea Republicii Moldova în Programul european „Acțiunea pentru securitatea Europei” va contribui la facilitarea conexiunilor Republicii Moldova cu spațiul european și la consolidarea conectivității regionale.