Emilian Crețu atacă guvernarea: Voi puteți schimba legi, noi putem schimba puterea

Actorul Emilian Crețu a lansat un mesaj critic la adresa guvernării, acuzând autoritățile că ar modifica legile în interes propriu și că nu respectă așteptările cetățenilor care le-au acordat votul.

Într-o declarație publică, actorul a spus că politicienii nu ar trebui să profite de putere și a întrebat retoric dacă aceștia cred că vor rămâne la conducerea țării pentru totdeauna.

„Paraziții de la guvernare, voi mai aveți obraz să vă bateți joc de țara asta, de poporul care v-a votat și și-a pus toată speranța în voi? Voi chiar credeți că sunteți Dumnezei și că puteți face orice cu legile din țara asta? Voi chiar credeți că o să fiți la putere toată viața voastră?”, a declarat Emilian Crețu.

Actorul a spus că, dacă astfel de situații s-ar fi produs în perioada guvernării socialiștilor, reacțiile ar fi fost mult mai dure din partea societății.

„Iată cum aș fi reacționat eu dacă asta s-ar fi întâmplat în perioada socialiștilor. Urlam de făceam spume la gură în stânga și în dreapta, dădeam cu ei de toți pereții. Și, cu siguranță, ca și mine, și cei care acum au schimbat legea ar fi făcut la fel”, a afirmat Crețu.

Acesta a mai spus că mulți oameni aleg să ignore unele decizii ale guvernării pentru că îi consideră „ai lor”, însă a subliniat că nu ar trebui să existe diferențe între politicieni atunci când vine vorba despre respectarea legii.

„Care este diferența între ai noștri și ceilalți? Sau spuneți că ne duceți în Europa. Dar dacă acestea sunt metodele prin care vreți să ajungem în Europa, nu știu dacă este tocmai în regulă”, a spus actorul.

La final, Emilian Crețu a transmis că, deși politicienii pot modifica legi, cetățenii au puterea de a schimba conducerea țării.

„Diferența dintre voi și noi este una: voi puteți schimba legi, noi, poporul, nu. În schimb, noi putem schimba puterea”, a conchis actorul.

De menționat că, în ultima perioadă, scandalurile se țin lanț de guvernarea PAS. Mai exact, în cadrul ședinței din 5 martie, Parlamentul a numit doi membri ai Comisiei de evaluare externă a procurorilor. Este vorba despre Bernard Lavigne și Herman von Hebel, propuși de partenerii de dezvoltare. Proiectul de hotărâre a fost votat de 53 de deputați.