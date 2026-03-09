Explozie în fața unei sinagogi din Liège, Belgia: Primarul denunță un act „criminal” și „antisemit”

O explozie a avut loc în această dimineață, puțin înainte de ora 4:00, chiar în fața sinagogii de pe strada Léon Frédéricq din Liège. Autoritățile locale au confirmat că incidentul nu s-a soldat cu victime, fiind înregistrate doar pagube materiale.

Detalii de la locul incidentului

Impactul suflului: Vitrina principală a sinagogii a fost pulverizată, iar geamurile clădirilor de vizavi au fost, de asemenea, sparte. Un locuitor din zonă a povestit că explozibilul a fost plasat direct în fața lăcașului de cult: „Am fost treziți de un zgomot puternic. Când am coborât, am văzut că totul fusese aruncat în aer”.

Poziția autorităților

Primarul orașului Liège, Willy Demeyer (PS), a condamnat ferm atacul, catalogându-l drept un act de o violență extremă.

„Exprim reprobarea mea totală față de acest act antisemit, care contravine tradiției de respect față de ceilalți a orașului Liège. Nu poate fi vorba despre importarea conflictelor externe în orașul nostru.”

Ancheta în desfășurare

Investigația a fost preluată de divizia „terorism” a Poliției Judiciare Federale din Liège. De asemenea, la fața locului este așteptat Serviciul de Ridicare și Distrugere a Dispozitivelor Explozive (SEDEE) al Armatei, a cărui intervenție este obligatorie în cazul exploziilor de natură criminală.