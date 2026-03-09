Afacerea „Autogara”: Cum se cumpără bunăvoința statului cu donații către PAS. Bolea aruncă vină pe un funcționar de la ghișeu

O schemă de corupție politică prinde contur la marginea Gării de Nord din Chișinău, unde o autogară privată a fost autorizată suspect de rapid în beneficiul sponsorilor PAS. Faptele vorbesc de la sine: familia care deține afacerea a pompat peste 600.000 de lei în conturile partidului de guvernare exact în perioada în care instituțiile statului emiteau avizele necesare. În timp ce transportatorii simpli protestează împotriva concurenței neloiale, guvernarea PAS pare să fi oferit protecție politică pe bani grei.

„Biletul” spre impunitate: 600.000 de lei

O investigație a televiziunii TV8.md pune degetul pe rană: firma Pond-Trans, cea care gestionează noua gară, are rădăcini adânci în familia Pop din Briceni. Coincidență sau nu, în timp ce actele pentru autogară „zburau” prin birourile funcționarilor, familia Pop și firmele afiliate vărsau peste 600.000 de lei în conturile PAS pentru campania de anul trecut.

Transportatorii de cursă lungă, grupați sub steagul APOTA, nu au mai tăcut. Oleg Alexa, a declarat: „Și-a cumpărat dreptul de a ignora legea prin intermediul politicienilor”. Nemulțumirea e clară – în timp ce alții respectă trasee și ore stricte, noua autogară pare să joace după propriile reguli, sub privirea îngăduitoare a ANTA, care aplică amenzi mai mult „de ochii lumii”.

Ping-pong cu responsabilitatea între Pretura Râșcani și ANTA

Povestea autorizațiilor pare un scenariu de comedie birocratică, dacă n-ar fi vorba de bani grei. Totul a început pe 7 iulie 2025, când pretorul sectorului Râșcani, Mihail Furculiță, a dat un aviz „pozitiv” în aceeași zi în care a primit cererea. Acum, Furculiță ridică din umeri: zice că documentul a fost doar pentru „salubrizare”, nu pentru funcționarea gării. Totuși, acea hârtie a fost „cartea de vizită” cu care firma a mers la ANTA.

La Agenția Națională Transport Auto, lucrurile s-au deblocat brusc. După două refuzuri inițiale, pe 12 septembrie 2025 – exact ziua în care firma Autotestare (tot a familiei Pop) dona primii 100.000 de lei către PAS – dosarul a devenit subit „perfect”. Trei zile mai târziu, autogara era oficial în registru.

Ministrul Vladimir Bolea explică situația prin „lipsa de experiență” a unui angajat de la ghișeu care n-ar fi cunoscut legea. O eroare de funcționar care, întâmplător, a servit perfect intereselor sponsorilor de partid.

Haos pe trotuar și rute „fantomă”

Transportatorii tradiționali se plâng că rămân fără călători, aceștia fiind „racolați” direct de pe trotuar de microbuzele firmei Transportlux. Anatol Bădărău și Viorel Ciocan, oameni care fac naveta de ani de zile spre nordul țării, vorbesc despre scăderi de 60% ale încasărilor și rute închise.

Jurnaliștii au surprins chiar și curse spre Bălți care nu figurau în nicio listă oficială la orele respective. Explicația patronului Mihai Pop? „O situație accidentală”. Cât despre bonurile fiscale, deși Pop se laudă cu o corectitudine exemplară, realitatea din teren arată că banii circulă adesea direct din mâna călătorului în buzunarul șoferului.