Visul luxului în monarhiile din Golf se destramă / Războiul din Iran, o amenințare majoră pentru investiții și turism în Golf

Monarhiile din Golf au fost și s-au prezentat de ani ca o insulă a calmului, un sanctuar de încredere și cosmopolit, imun la volatilitatea geopolitică cronică a Orientului Mijlociu. „Dați-ne bogații voștri, turiștii voștri, fondurile voastre suverane, brandurile voastre de lux, miliardele voastre de origine incertă”, păreau să spună șeicii și emirii lumii, aproape inversând celebrele cuvinte scrise sub Statuia Libertății: „Dați-mi-i pe cei obosiți, pe săracii voștri, masele voastre înfrigurate, tânjind să respire libere”. „Poarta de aur” pe care au iluminat-o în Golful Persic era din aur masiv.

A fost nevoie de doar câteva zile pentru ca visul costisitor al construirii unui viitor post-petrol să se transforme într-un coșmar, sub loviturile unui conflict de care s-au temut și pe care au încercat să-l exorcizeze timp de decenii. Drept represalii pentru atacurile masive ale SUA și Israelului, Iranul a lansat peste o mie de rachete și drone împotriva Arabiei Saudite, Emiratelor, Qatarului, Bahrainului, Kuweitului și Omanului. Cel puțin șapte civili au fost uciși și câteva sute au fost răniți. Infrastructura, clădirile și centrele de date au fost lovite, liniile de transport maritim au fost întrerupte, iar serviciile bancare și comerțul online au fost parțial dezactivate.

Aeroporturile au fost închise, mii de zboruri au fost anulate, iar zeci de mii de turiști și rezidenți străini au fost forțați să evacueze, îngroziți. Nimic nu surprinde mai bine cataclismul în curs decât cerul de deasupra zgârie-norilor din Dubai, iluminat de obuzele iraniene sau înnegrit de fumul provenit de la locurile bombardate.

Criza este o lovitură devastatoare pentru reputația țărilor din Golf: „Spulberă percepția de securitate și stabilitate pe care aceste economii au proiectat-o ​​până acum și, dacă ar continua, pe lângă perturbările pe termen scurt, ar putea amenința investițiile și eforturile de diversificare pe termen lung”, spune Jason Tuvey, analist la Capital Economics.

Printre altele, este în pericol giganticul plan de dezvoltare Vision 2030, o sumă de trilioane de dolari pe care Arabia Saudită intenționează să o investească în dezvoltarea asistenței medicale, educației, turismului și divertismentului, reducându-și astfel dependența de petrol, dar care acum ar putea să nu mai găsească parteneri străini. Viitorul centrelor de date, în care regiunea a investit masiv, este de asemenea în pericol, acum că două dintre ele au fost afectate în Emirate și un altul în Bahrain.

Turismul este expus riscului în mod special, care reprezintă 12% din economia Emiratelor, 100 de milioane de vizitatori în 2025, iar veniturile sale în 2024 în Arabia Saudită au depășit pentru prima dată în valoare exporturile de produse petrochimice, ajungând la 41 de miliarde de dolari.Potrivit „Tourism Economics”, conflictul ar putea duce la o reducere a numărului de vizitatori internaționali în Orientul Mijlociu în acest an între 11% și 27%, cu o pierdere de cheltuieli între 34 și 56 de miliarde de dolari.

Nu în ultimul rând, în timp ce blocada de la Hormuz împiedică o mare parte din exporturile de petrol, infrastructura energetică a suferit de asemenea lovituri dure. Printre acestea se numără Qatarul, forțat să oprească producția de gaz lichefiat după ce unele dintre rafinăriile sale au fost afectate.

Din 1979, anul Revoluției lui Khomeini, țările din Golf au considerat Iranul un agent de destabilizare. Și de atunci, monarhiile au cultivat legături din ce în ce mai strânse cu Statele Unite, văzute ca o garanție de protecție. Dar, în ultimii ani, mai întâi Omanul și Qatarul, apoi chiar Emiratele Arabe Unite și Arabia Saudită, au căutat o destindere cu Teheranul, îmbunătățind relațiile diplomatice în speranța de a rămâne în afara unui conflict, pe care atitudinea Israelului și revenirea lui Donald Trump la Casa Albă păreau să-l aducă tot mai aproape. În zadar.

Atacul asupra Iranului a dat peste cap toate calculele. Ce vor face monarhiile acum? Se vor alătura acțiunii militare împotriva Teheranului, riscând o escaladare periculoasă pentru ele? Sau vor continua să se bazeze pe diplomație, care până acum nu a dat roade?

În ambele cazuri, viitorul rămâne tulbure. Chiar și cu o schimbare de regim. Pentru că, chiar presupunând că Iranul nu mai amenință stabilitatea regiunii, niciun conducător, șeic sau emir din Golf nu își dorește un Orient Mijlociu dominat de Israel. Oricare ar fi situația, prezice fostul prim-ministru qatarez Sheikh Hamad al-Thani, „când războiul se va termina, vor apărea noi dinamici în regiune”.