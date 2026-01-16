Eugen Tomac, consilier prezidențial: România este pregătită să discute în mod serios despre unirea cu Republica Moldova

Publicaţia ucraineană Evropeiska Pravda scrie că România este pregătită să discute în mod serios despre unirea cu Republica Moldova într-un singur stat. Citând o declaraţie făcută pentru CaleaEuropeană.ro de către Eugen Tomac, consilier al preşedintelui Nicuşor Dan, Evropeiska Pravda menţionează că această poziţie a fost făcută publică după o declarație recentă a președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, care a afirmat că, în cazul organizării unui referendum în Republica Moldova privind unirea cu România, ea ar vota „pentru” unire.

Tomac a menționat că România şi-a declarat oficial disponibilitatea de a discuta chestiunea unirii cu Republica Moldova încă pe 27 martie 2018, adoptând în acest sens o declarație în Parlament, fără niciun vot „împotrivă”. Politicianul a subliniat că aceasta este poziția oficială a statului român și că ea nu s-a schimbat. „România este pregătită oricând să se așeze la masă și să discute serios acest scenariu, doar dacă Republica Moldova îl va vedea drept o opțiune” – a declarat consilierul președintelui român. Tomac a accentuat că obiectivul comun al Bucureștiului și Chișinăului este susținerea, prin toate mijloacele, a accelerării procesului de integrare europeană a Republicii Moldova. La întrebarea dacă România este pregătită pentru scenariul unirii, inclusiv din perspectiva sprijinului necesar din partea partenerilor UE, aliaților NATO și partenerului strategic SUA, Tomac a afirmat că „toți partenerii noștri știu că în România și în Republica Moldova trăiește același popor”, îndemnând ca discuția să fie purtată în „termeni extrem de responsabili și serioşi”.

Evropeiska Pravda aminteşte că, într-un interviu acordat presei germane anul trecut, înainte de vizita la Berlin, președintele României, Nicușor Dan, a declarat că, „personal, îmi doresc o unire cu Moldova, dar, cât timp cetățenii țării vecine susțin actuala formă de stat, „România nu va întreprinde nimic”. Un sondaj din august a arătat că majoritatea absolută a moldovenilor se opune unirii țării lor cu România, în timp ce o treime susțin această idee. În anii precedenți, sondajele au arătat, de asemenea, că majoritatea românilor se opun unirii cu Republica Moldova – scrie Evropeiska Pravda.