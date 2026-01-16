UE alocă României peste 16 miliarde de euro pentru apărare, prin programul SAFE

Comisia Europeană alocă României 16,68 miliarde de euro pentru apărare, prin intermediul programului SAFE. Este a doua cea mai mare sumă virată unui stat membru UE, după Polonia, prin acest mecanism strategic.

Ministrul român al Finanțelor, Alexandru Nazare, a menționat că această alocare confirmă că forul european recunoaște nevoile de securitate și rolul activ al României, precum și obiectivul de consolidare a unei Europe sigure.

Potrivit oficialului, fondurile reprezintă un sprijin major pentru modernizarea sistemului militar și pentru dezvoltarea industriei de profil, în situația în care consolidarea siguranței naționale a României este vitală, fără a pune presiune suplimentară pe bugetul statului.

Programul SAFE este un instrument temporar de urgență, operațional până la 31 decembrie 2030. Prin acest mecanism sunt oferite împrumuturi cu maturitate maximă de 45 de ani și o perioadă de grație de 10 ani. În funcție de opțiunea statului, poate fi acordată o prefinanțare de 15% din împrumut.

Finanțarea în cadrul acestui program are și rolul de a stimula o abordare comunitară, pentru achiziția urgentă a produselor pentru nevoile apărării într-o manieră care să consolideze industria europeană de apărare, securitatea aprovizionării, interoperabilitatea forțelor și echipamentelor.