Alexandru Tănase: Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați

Nu există posibilitatea de a efectua vetting pentru avocați. Este declarația fostului președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase în cadrul emisiunii INFO ONE WEEK, moderată de Olivia Furtună. Reacția vine după ce șefa statului, Maia Sandu a declarat acum câteva zile că și avocații trebuie să-și demonstreze sursa veniturilor și că trebuie discutată o reformă a avocaturii.

„Cred că ar trebui să facem un vetting și al avocaților. Pentru că și avocații trebuie să fie oameni onești. Și avocații tot trebuie să demonstreze sursa veniturilor. Eu cred că noi trebuie să vorbim și despre o reformă a avocaturii. Eu nu sunt mare specialist, dar o să discut cu mai mulți specialiști. Eu cred că trebuie să revenim la acest subiect”, Maia Sandu.

Fostul președinte al Curții Constituționale Alexandru Tănase susține ca declarația șefei statului este una emotivă.

„Cred că a fost o replică emotivă care denotă mai mult emoție decât intenție politică de a formula o astfel de inițiativă legislativă. Nu există posibilitatea de a efectua Vetting pentru profesiune liberală. Nu este un semnal bun. În general avocații se află în conflict cu puterea, doar în statele autoritare, în statele democratice avocatul nu este un dușman al puterii. Noi trebuie să înțelegem și să acceptăm că instituția apărării într-un proces penal este o instituție fundamentată într-un stat de drept”, Alexandru Tănase, fost președinte al CC.

Într-o postare pe Facebook Uniunea Avocaților din Republica Moldova califică declarațiile șefei statului drept o formă de intimidare și de desconsiderare a profesiei.

„Orice tentativă de control extern asupra profesiei constituie o ingerință în autonomia avocaturii și o amenințare la adresa dreptului la apărare. Astfel de practici ar apropia Republica Moldova de statele nedemocratice și ar pune în pericol parcursul său european. Avocații nu vor accepta și nu vor tolera ingerințe în libertatea și independența profesională”, a precizat Uniunea Avocaților.

„Opinia noastră este foarte clară. Nu poate avea loc Vetting la avocați. Dacă sunt pretenții față avocați noi trebuie să discutăm aceste pretenții și să identificăm soluții împreună, fără să inventăm tot felul de proceduri extraordinare care nu sunt aplicate avocaților”, Angela Popil, avocată.

În luna iulie, avocații din Republica Moldova au anunțat grevă generală, după ce în Parlament s-a făcut mai multe modificări la Legea Avocaturii. Atunci, apărătorii au solicitat șefei statului să nu promulge legea. În semn de protest, apărătorii nu au participat la ședințele de judecată, cu excepția cazurilor urgente, cum sunt cele privind aplicarea sau prelungirea măsurilor preventive. După o lună de grevă, Maia Sandu nu a promulgat această lege, iar avocații și-au reluat activitatea.