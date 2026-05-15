Eurovision 2026: Moldova și alte 24 de țări s-au calificat în marea finală din 16 mai

Au fost stabilite toate țările care vor evolua în marea finală a Eurovision Song Contest 2026, programată pentru 16 mai. După desfășurarea celei de-a doua semifinale, alte zece state și-au asigurat locul în ultimul act al competiției.

În cea de-a doua semifinală au evoluat: Bulgaria, Azerbaidjan, România, Luxemburg, Cehia, Armenia, Elveția, Cipru, Letonia, Danemarca, Australia, Ucraina, Albania, Malta și Norvegia, transmite Știri.md.

În urma votului publicului și al juriilor naționale, s-au calificat în finală:

Bulgaria;

Ucraina;

Norvegia;

Australia;

România;

Malta;

Cipru;

Albania;

Danemarca;

Cehia.

Acestea se alătură celor zece țări calificate după prima semifinală, inclusiv R. Moldova, reprezentată de Satoshi, pe numele său real Vlad Sabajuc, cu piesa „Viva Moldova”.

Alături de Moldova, din prima semifinală s-au mai calificat:

Grecia;

Finlanda;

Belgia;

Suedia;

Israel;

Serbia;

Croația;

Lituania;

Polonia.

În marea finală vor evolua și cele cinci țări calificate direct: Austria, în calitate de gazdă a ediției din acest an, precum și Franța, Germania, Italia și Regatul Unit, state membre ale grupului principalilor contributori financiari ai Uniunii Europene de Radio și Televiziune (EBU).

Potrivit regulamentului concursului, rezultatul final va fi stabilit în baza voturilor acordate de public și de juriile naționale, fiecare categorie având o pondere de 50%.