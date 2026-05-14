Vasile Costiuc acuză PAS de „alegeri trucate” după excluderea candidatului Democrația Acasă din cursa pentru Primăria Orhei

Liderul partidului Democrația Acasă, Vasile Costiuc, susține că alegerile locale din municipiul Orhei ar fi „viciate” și acuză partidul de guvernare că ar încerca să controleze rezultatul scrutinului. Declarațiile au fost făcute după ce candidatul susținut de formațiune, Victor Perțu, a fost exclus din cursa electorală pentru funcția de primar.

Totodată, Costiuc a anunțat că partidul său nu va susține niciun alt candidat la alegerile din Orhei și a făcut apel la boicotarea scrutinului.

„Alegerile de la Orhei sunt viciate, sunt compromise. Acestea nu sunt alegeri, e o formă de numire a primarului de partidul de Guvernare. Partidul de guvernare a lăsat în cursa electorală doar candidatul lor, directorul stadionului și câțiva candidați independenți care figurează în dosare penale de finanțare a partidului Șor”, a declarat Vasile Costiuc.

Pentru funcția de primar al municipiului Orhei concurează opt candidați. Anterior, Comisia Electorală Centrală a anulat înregistrarea candidatului Victor Perțu, invocând existența unor elemente care ar indica formarea unui „bloc electoral camuflat” între partidul Democrația Acasă și fostul partid „Șor”, declarat neconstituțional.

„Apelul nostru către toți cei care sunt astăzi în cursa electorală e să se retragă, pentru că astea nu sunt alegeri. Mesajul meu către toți cei din Orhei – să boicotăm aceste alegeri, pentru că nu sunt despre alegeri, sunt alegeri trucate, falsificate”, a mai declarat Costiuc.

Alegeri locale noi în mai multe localități din țară, inclusiv în orașul Orhei, vor avea loc pe 17 mai