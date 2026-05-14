VIDEO | Kievul, în doliu după atacul rusesc. Opt morți, inclusiv o fetiță de 12 ani, și cel puțin 20 de persoane date dispărute

Bilanțul victimelor în urma atacului rusesc asupra Kievului a ajuns la opt morți, iar alte 44 de persoane au fost rănite, potrivit datelor actualizate anunțate de Serviciul de Stat pentru Situații de Urgență al Ucrainei și de șeful administrației militare a capitalei, Timur Tkacenko. Printre victime se află și o fetiță în vârstă de 12 ani.

Autoritățile ucrainene au precizat că cel puțin 20 de persoane sunt în continuare date dispărute, în timp ce echipele de salvatori continuă operațiunile de căutare și deblocare a victimelor de sub dărâmături în sectorul Darnița al capitalei ucrainene.

Seven people are known to have died in Kyiv due to an enemy attack. One of them is a child, — State Emergency Service pic.twitter.com/1ns1z5X26K— big ben (@alternative_war)May 14, 2026

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a anunțat că ziua de 15 mai a fost declarată zi de doliu în capitala Ucrainei.

„În această zi, drapelele vor fi coborâte în bernă pe toate clădirile municipale ale orașului. De asemenea, recomandăm coborârea drapelelor de stat pe clădirile instituțiilor publice și private”, a transmis edilul.

Potrivit acestuia, lucrările de înlăturare a ruinelor și de căutare a supraviețuitorilor continuă în clădirea avariată de atacul rusesc.