Premieră la Spitalul Republican: Un copil cu 5 operații pe cord, salvat printr-o metodă modernă. Medicii i-au implantat un stimulator cardiac fără fire

Premieră medicală la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”. Un copil de 12 ani a fost salvat printr-o intervenție inovatoare, realizată pentru prima dată în Republica Moldova. Este vorba de implantarea miniinvazivă a unui electrocardiostimulator fără fir, direct în inimă.

Intervenția a fost efectuată de medicii de la Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”, împreună cu șeful laboratorului de electrofiziologie clinică și al departamentului de aritmii cardiace de la Institutul Național de Cardiologie din Polonia, profesorul Maciej Sterlinski.

„Copilul a avut anterior cinci operații chirurgicale pe cord deschis, în urma diagnosticului de bloc atrioventricular total, asociat cu defect septal ventricular și membrană subaortică. În trecut, băiatului i-a fost implantat un electrocardiostimulator clasic, cu fir, însă, la intervale de aproximativ șase luni, acesta devenea nefuncțional din cauza formării țesutului fibros, necesitând intervenții repetate.

În luna aprilie, copilul a fost internat la spitalul „Timofei Moșneaga” în stare gravă, cu episoade frecvente de pierdere a cunoștinței, iar o nouă operație clasică presupunea riscuri majore pentru viață. În aceste condiții, la inițiativa șefului departamentului chirurgie cardiovasculară și toracică, Aureliu Bătrînac, cu sprijinul Ministerul Sănătății și al administrației instituției, a fost posibilă realizarea unei intervenții inovatoare – implantarea unui stimulator cardiac de ultimă generație, fără fir.

Intervenția a durat aproximativ 2–3 ore și a fost realizată miniinvaziv, fără deschiderea cutiei toracice, dispozitivul fiind implantat direct în cavitatea cardiacă.

Evoluția postoperatorie a fost favorabilă. În prezent, băiatul se află acasă. Acesta se simte bine și are o viață normală, fără restricții privind activitatea fizică.

Menționăm că dispozitivul implantat are o durată de viață estimată la 10–11 ani”, precizează reprezentanții instituției.