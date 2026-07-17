Evghenii Pancioha și Emilian Ceban, eliberați după ani de detenție la Tiraspol

Evghenii Pancioha și Emilian Ceban, deținuți ilegal de structurile separatiste de la Tiraspol, au fost eliberați după opt ani și respectiv patru ani de detenție. Anunțul a fost făcut de Asociația Promo-LEX, care califică eliberarea celor doi deținuți drept rezultatul unor demersuri susținute ale societății civile, autorităților, partenerilor internaționali și presei.

Evghenii Pancioha fusese condamnat la 13 ani de închisoare, iar Emilian Ceban – la 12 ani. În lipsa eliberării, cei doi ar mai fi rămas în detenție încă aproximativ cinci ani, respectiv opt ani.

„Eliberarea lui Evghenii Pancioha și a lui Emilian Ceban demonstrează că demersurile consecvente, presiunea publică și implicarea partenerilor internaționali, a autorităților și a presei pot produce rezultate”, subliniază Promo-LEX.

Organizația atrage însă atenția că cei doi au nevoie urgentă de sprijin din partea statului. Ambii necesită asistență medicală și psihologică, după anii petrecuți în condiții de detenție considerate inumane.

Un caz aparte este cel al lui Emilian Ceban, care nu deține acte de identitate și nici cetățenia vreunui stat. Promo-LEX explică faptul că acesta a ajuns la 18 ani în sistemul educațional militarizat din regiunea transnistreană, iar acum autoritățile Republicii Moldova trebuie să îi asigure documentarea în regim de urgență, pentru a-i permite să-și continue studiile sau să se angajeze.

Evghenii Pancioha a fost răpit în 2018 de așa-numitul „minister al Securității de Stat” de la Tiraspol și acuzat de pretinsă „trădare de patrie”. Pe parcursul detenției, acesta nu a avut acces la un proces echitabil, la un avocat independent și nici la îngrijiri medicale adecvate, iar starea sa de sănătate s-a agravat considerabil.

Emilian Ceban a fost privat de libertate în 2022, la doar 18 ani, după ce a refuzat să semneze un contract militar pe zece ani cu structurile paramilitare ilegale din regiune și și-a exprimat intenția de a se muta pe malul drept al Nistrului. Ulterior, a fost condamnat ilegal pentru pretinsă „trădare de patrie”, în urma unui proces desfășurat cu ușile închise.

Promo-LEX solicită autorităților Republicii Moldova să le ofere celor doi examinări medicale complete, tratament, asistență psihologică și juridică, protecție împotriva eventualelor intimidări și sprijin pentru reintegrarea socială și profesională.

Totodată, organizația cere investigarea răpirii, detenției ilegale și a tratamentelor degradante la care au fost supuși Evghenii Pancioha și Emilian Ceban, precum și tragerea la răspundere a persoanelor responsabile.