Moldovenii vor plăti cu 48 bani mai mult contribuția per litru la carburanți, de la 1 august. Grosu: O măsură nepopulară, dar necesară

Moldovenii vor plăti cu 48 bani mai mult contribuția per litru la carburanți, de la 1 august. Cel puțin așa prevede Proiectul de hotărâre urmează să fie examinat de ANRE, în cadrul ședinței din 21 iulie. Speakerul Igor Grosu a confirmat informația, adăugând că deputații au votat, recent, proiectul de lege privind constituirea stocurilor de urgență de produse petroliere. Solicitat să dea explicații pe aceste majorări, speakerul a precizat: „O măsură nepopulară, dar trebuie să ne-o asumăm. Criza carburanților ne obligă să facem rezerve”. Declarația a fost făcută la emisiunea „Eu și Uniunea Europeană” de la Moldova1.

„Referitor la știrea cu majorarea cu 48 de bani a contribuției per litru la carburanți, inclusă în prețul carburanților de la 1 august, în caz că ANRE va aproba. Să ne explicați de ce acum, odată ce legea a fost votată demult. Directiva e din 2009”.

„Directiva e de curând. Nu a fost votată de mai mult timp, cred că am votat-o 2-3 săptămâni în urmă. Ea vine după lecția dură pe care am avut-o noi în primăvară – vară, când urmare a războiului din strâmtoarea Ormuz, vedem și zilele acestea s-au acutizat iar ostilitățile acolo și este artera care oferă aproape 25% din produsele pe glob și în special pe piața europeană, criza carburanților le obligă să facem rezerve. Și atunci rezerva e cumva împărțită – o parte din cheltuieli trebuie și-o asume statul – alta – importatorii. Trebuie să creăm aceste rezerve, ca să rezistăm în caz de Doamne ferește se opresc livrările sau lanțurile logistice nu mai funcționează, să avem un număr de zile – 61, pentru care să avem rezervele noastre – în primul rând pentru cetățeni, pentru economie. O măsură nepopulară, dar trebuie să ne-o asumăm, pentru că pot fi două situații – să ai la un preț mai ridicat ori să nu ai deloc. Pe o singură zi pierderile, când nu poate funcționa economia și sisteme vitale ale statului – transport, sistemul de urgență, pompieri, poliție – ne costă mult mai mult decât aceste rezerve”.

„Dar totuși, vor bate la buzunar aceste prețuri?”

„Înțeleg că e o măsură nepopulară, dar trebuie să alegem între două, să ne prefacem că nu se întâmplă nimic în jurul nostru, adică nu are loc criza din strâmtoare, să închidem ochii, sau să ne asumăm această decizie și la necesitate, să putem asigura funcționalitatea statului”.

Potrivit notei informative semnate de Eugen Carpov, director ANRE, „prin Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 385 din 25.06.2026, a fost aprobată marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2026.

Ulterior exercițiului de aprobare realizat de către ANRE, la 30.06.2026 a fost publicată în Monitorul Oficial și a intrat în vigoare Legea nr.119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere. Prevederile art. 38 alin. (5) al acesteia stabilesc că, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a legii, ANRE include aportul pentru stocurile de urgență prevăzut la art. 39 alin. (3) lit. a) în marja comercială specifică la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard. La rândul său, art. 39 alin. (3) lit. a) prevede un aport de 0,48 MDL/litru pentru benzina fără plumb și motorină”.

„În consecință, pct. 1 din Hotărârea Consiliului de administrație al Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică nr. 385 din 25.06.2026 privind aprobarea marjei comerciale specifice la comercializarea cu amănuntul a produselor petroliere principale de tip standard pentru semestrul doi al anului 2026, urmează a fi modificat astfel încât mărimea acesteia să includă suplimentar câte 0,48 lei/litru la benzină și motorină.

În rezultatul intervenției date, marja comercială specifică urmează a fi modificată la benzină de la 3,82 lei/litru la 4,30 lei/litru, iar la motorină de la 3,84 lei/litru la 4,32 lei/litru.

Este de menționat că, potrivit art. 39 alin. (3) lit. a) al Legii nr. 119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, aportul pentru stocurile de urgență este stabilit în valoare fixă, astfel încât includerea acestuia în calculul marjei comerciale specifice, nu se va supune procedurii de ajustare semestrială prevăzută de pct. 8 al Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea ANRE nr.446/2021.

Proiectul hotărârii comportă un caracter urgent, cu efecte imediate pentru securitatea aprovizionării cu energie și astfel urmează a fi aprobat și pus în aplicare de către Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică în conformitate cu procedura stabilită la art. 16 alin. (10) al Legii nr. 174/2017 cu privire la energetică.

Drept temei juridic pentru elaborarea și aprobarea hotărârii, constituie prevederile Legii nr. 461/2001 privind piața produselor petroliere, art. 38 alin. (5) și art. 39 alin. (3) lit. a) din Legea nr.119/2026 privind securitatea aprovizionării cu produse petroliere, pct. 10 al Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere, aprobată prin Hotărârea ANRE nr. 446/2021, precum și pct. 16 lit. (g) din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 334/2018”, mai menționează Carpov.