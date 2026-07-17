Vasile Tofan a publicat lista viitorilor miniștri: Cum va arăta noul Guvern

Candidatul desemnat la funcția de prim-ministru, Vasile Tofan, a anunțat componența echipei cu care va merge pe 21 iulie în Parlament pentru a solicita votul de încredere. Cabinetul propus include cinci vicepremieri, zece miniștri și un secretar general al Guvernului.

Într-o postare pe rețelele sociale, Vasile Tofan a anunțat că a încheiat consultările cu fracțiunile parlamentare, precum și cu reprezentanții mai multor asociații și organizații. Potrivit acestuia, programul de guvernare se află în ultimele etape de definitivare.

„Pe 21 iulie voi merge în Parlament cu o echipă de buni profesioniști, care să imprime tuturor instituțiilor Guvernului un ritm accelerat de lucru și să miște lucrurile înainte”, a declarat candidatul desemnat.

Tofan a subliniat importanța unității în cadrul viitorului Executiv, menționând că puterea unei echipe constă în capacitatea tuturor membrilor săi de a acționa în aceeași direcție.

Potrivit listei prezentate de candidatul desemnat, echipa guvernamentală îi include pe:

Eugeniu Osmochescu – viceprim-ministru, ministru al Dezvoltării Economice și Digitalizării;

Vladimir Bolea – viceprim-ministru, ministru al Infrastructurii și Dezvoltării Regionale;

Cristina Gherasimov – viceprim-ministră pentru Integrare Europeană;

Mihai Popșoi – viceprim-ministru, ministru al Afacerilor Externe;

Valeriu Chiveri – viceprim-ministru pentru Reintegrare;

Dan Perciun – ministru al Educației și Cercetării;

Radu Musteață – ministru al Agriculturii și Industriei Alimentare;

Daniella Misail-Nichitin – ministră a Afacerilor Interne;

Vladislav Cojuhari – ministru al Justiției;

Victoria Belous – ministră a Finanțelor;

Natalia Plugaru – ministră a Muncii și Protecției Sociale;

Alexandru Gasnaș – ministru al Sănătății;

Gheorghe Hajder – ministru al Mediului;

Dan Suruceanu – ministru al Culturii;

Dorin Junghietu – ministru al Energiei;

Anatolie Nosatîi – ministru al Apărării;

Alexei Buzu – secretar general al Guvernului.

Vasile Tofan urmează să meargă marți, 21 iulie, în Parlament pentru a prezenta programul de guvernare și pentru a solicita votul de încredere al deputaților.

Președinta Maia Sandu l-a desemnat sâmbătă, 11 iulie, pe Vasile Tofan în calitate de candidat la funcția de prim-ministru al Republicii Moldova. Potrivit Constituției Republicii Moldova, candidatul desemnat urmează să solicite, în termen de 15 zile, votul de încredere al Parlamentului pentru programul de activitate al Guvernului și pentru componența acestuia.