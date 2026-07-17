Renato Usatîi: În Republica Moldova se schimbă prim-miniștrii doar pentru a păstra aceeași putere și același sistem politic

În Republica Moldova se schimbă prim-miniștrii doar pentru a păstra aceeași putere și același sistem politic.

Au fost schimbați doar câțiva miniștri. În rest, componența Guvernului a rămas aproape aceeași. Este clar că adevărata misiune nu a fost formarea unei echipe noi și nici schimbarea modului de guvernare, ci înlocuirea lui Alexandru Munteanu cu Vasile Tofan. O operațiune lansată încă în luna februarie și dusă acum până la capăt.

Tocmai de aceea am refuzat să participăm la așa-zisele consultări. Nu au fost consultări reale, ci o simplă formalitate. Deciziile erau deja luate, numele viitorului prim-ministru era cunoscut, iar partidele au fost invitate doar pentru a bifa procedura și pentru a crea aparența unui dialog.

Noua componență a Guvernului confirmă exact ceea ce am spus: s-a schimbat prim-ministrul și au fost înlocuite câteva persoane, dar puterea, mecanismele de control și sistemul politic au rămas aceleași.

De aproape 35 de ani, în Republica Moldova vedem același scenariu. Aceiași oameni se mută dintr-un partid în altul, dintr-un Guvern în altul și dintr-o funcție în alta. Își schimbă denumirile, echipele, sloganurile și promisiunile, dar rămân la putere până la adânci bătrâneți.

Republica Moldova nu mai are nevoie de schimbări de decor. Are nevoie de schimbarea profundă a întregului sistem politic și a modului în care este organizată puterea. Altfel, se vor schimba în continuare prim-miniștrii, miniștrii și denumirile partidelor, dar țara va rămâne condusă de aceleași cercuri și după aceleași reguli.

P.S. Diferența este că noul prim-ministru nu va fi la fel de tăcut și de ascultător ca predecesorul său și nici nu va pleca în liniște, așa cum a făcut Alexandru Munteanu. Din acest motiv, acest Guvern are, în opinia mea, cel mult șase luni. La următoarele alegeri parlamentare anticipate va apărea, cel mai probabil, un nou partid condus de actualul prim-ministru, Vasile Tofan. În acest fel, actuala putere își pregătește din timp un viitor partener de coaliție pentru următorul Parlament.