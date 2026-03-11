Ex-ambasadoarea în Suedia se declară nevinovată: Ancheta, influențată politic

Fosta ambasadoare a Republicii Moldova în Regatul Suediei, Regatul Norvegiei, Finlanda și Islanda, Liliana Guțan, a reacționat după ce Procuratura Anticorupției a anunțat că dosarul în care este cercetată a fost trimis în judecată.

Într-o declarație publică, Liliana Guțan și-a reafirmat nevinovăția și a subliniat că se așteaptă la un proces „imparțial, transparent și examinat în termeni rezonabili”.

Ea a sugerat că ancheta ar fi fost inițiată cu scopul de a o retrage din funcția diplomatică și a criticat presupusa influență politică asupra procesului.

„Regret că Ministerul Afacerilor Externe a ajuns să fie expus unor practici de intimidare a diplomaților de carieră prin procese penale, în interese politice”, a menționat Guțan, solicitând totodată mass-media și misiunilor diplomatice să urmărească cazul fără a trage concluzii pripite.

Fosta ambasadoare a precizat că, în contextul presiunilor, singura sa opțiune este să-și apere onoarea și demnitatea în instanță, bazându-se pe un proces echitabil.