Droguri de peste 1,5 milioane, ridicate de polițiști. Două tinere, cercetate penal

Două tinere din Ucraina au fost arestate de polițiștii moldoveni, fiind suspectate de trafic de droguri în proporții deosebit de mari. Dacă vor fi găsite vinovate, acestea riscă până la 15 ani de închisoare.

Potrivit IGP, o perioadă îndelungată, oamenii legii au documentat un grup criminal, format din din cetățeni moldoveni și ucraineni. Acestaavea o arie de activitate extinsă pe teritoriul mai multor state, inclusiv Ucraina, Polonia, România, Georgia și Republica Moldova.

În urma măsurilor întreprinse, polițiștii au identificat o tânără de 22 de ani din Ucraina, care, conform probelor acumulate, era responsabilă de ambalarea, camuflarea și expedierea drogurilor sintetice din Polonia în Republica Moldova. Anterior, în anul 2025, pe teritoriul Republicii Moldova au fost depistate și ridicate peste 20 kg de droguri sintetice expediate de aceeaşi femeie tot prin această schemă.

La sfârșitul lunii februarie, suspecta a intrat pe teritoriul Republicii Moldova pentru a controla o nouă partidă de droguri. Ajunsă în Chișinău, aceasta a fost reținută de ofițerii de investigație.

Două zile mai târziu, prin punctul de trecere a frontierei Leușeni, pe teritoriul Republicii Moldova a intrat o altă ucraineancă de 25 de ani. Aceasta se deplasa în calitate de pasager cu un microbuz de pe cursa București-Chișinău.

Pe tot traseul de la punctul de trecere a frontierei până în Chișinău, microbuzul a fost monitorizat de polițiști. La sosirea în Chișinău, femeia a preluat o valizǎ cu lucruri, declarând șoferului că a fost rugată de proprietar să o ridice, deoarece acesta nu reușește să ajungă.

Imediat după ce a ridicat valiza, femeia a fost reținută. În urma percheziționării bagajului, în pachete de praf de spălat au fost depistate și ridicate aproximativ 2 kg de PVP (sare) și 500 grame de mefedronă. Ulterior, în urma examinării telefoanelor, polițiștii au identificat mai multe ascunzișuri din care au fost ridicate încă aproximativ 500 grame de PVP.

Valoarea totală a drogurilor scoase din circuitul ilegal depășește suma de 1,5 milioane de lei.