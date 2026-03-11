Maia Sandu, în Parlamentul Lituaniei: Rusia nu câștigă războiul împotriva Ucrainei

Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a susținut miercuri, 11 martie 2026, un discurs în plenul Parlamentul Lituaniei, cu ocazia aniversării a 36 de ani de la restabilirea independenței Lituaniei, primul stat care a ieșit definitiv de sub ocupația sovietică.

Cu acest prilej, șefa statului a prezentat copia rezoluției adoptate de legislativul de la Chișinău la 31 mai 1990, prin care era recunoscută independența restabilită a Lituaniei. Potrivit acesteia, Republica Moldova a fost prima țară din lume care a făcut acest pas, deși la acel moment făcea încă parte din Uniunea Sovietică.

„A fost propriul nostru mic act de curaj. Un gest de solidaritate făcut înainte ca noi înșine să fim liberi. Iar astăzi, 36 de ani mai târziu, vin în fața dumneavoastră pentru a spune: spiritul acelui gest dăinuie.”

Președinta Sandu a subliniat că solidaritatea dintre cele două țări își are rădăcinile într-o memorie istorică comună. Ea a amintit că Pactul Molotov–Ribbentrop din 1939 a influențat destinul atât al Lituaniei, cât și al Moldovei. „Pur și simplu ne-am trezit într-un imperiu pe care nu îl aleseserăm niciodată.” Ambele state au trecut prin ocupație, deportări și suprimarea identității naționale.

În acest context, șefa statului a accentuat importanța cultivării memoriei istorice în școli, în instituțiile publice și în discursul public, menționând că aceasta reprezintă o formă de reziliență și de apărare națională.

Referindu-se la invazia pe scară largă a Rusiei în Ucraina, ajunsă în al cincilea an, Maia Sandu a declarat că Rusia nu câștigă războiul. „Dincolo de titlurile triumfaliste și de revendicările teritoriale se află un sistem sub o presiune enormă.” Ea a subliniat că Ucraina nu doar rezistă, ci și inovează, schimbând modul în care se desfășoară războaiele moderne. „Supraviețuirea Ucrainei merge mână în mână cu a noastră.”

Președinta s-a referit și la războiul hibrid pe care Rusia îl desfășoară de ani de zile împotriva Republicii Moldova, menționând finanțarea partidelor de opoziție, utilizarea energiei ca instrument de presiune, campaniile de dezinformare și tentativele de cumpărare a voturilor.

Cu toate acestea, potrivit șefei statului, cetățenii Moldovei au ales direcția europeană, prin referendum constituțional, dar și prin alegeri prezidențiale și parlamentare câștigate în pofida unor presiuni fără precedent. „Moldova va fi mai sigură în interiorul Uniunea Europeană. Iar UE va fi mai puternică cu Moldova în interiorul ei. Într-o lume atât de instabilă, a lăsa națiunile democratice în zone gri este un risc pe care Europa nu și-l poate permite.”

În finalul discursului, Maia Sandu a adresat un apel parlamentarilor lituanieni pentru sprijin continuu. „Nu cerem mai mult decât șansa pe care ați avut-o dumneavoastră. Nu cerem mai mult decât sprijinul pe care l-ați primit.” Ea a adăugat că Republica Moldova se modernizează în condițiile unui război la graniță și ale atacurilor hibride, lucrând contra cronometru.

Președinta a mulțumit Lituaniei pentru sprijinul constant acordat Republicii Moldova și Ucrainei și a îndemnat autoritățile de la Vilnius să continue să pledeze la Bruxelles, în Consiliul European și în alte foruri internaționale pentru extinderea Uniunii Europene. „Lituania a fost unul dintre cei mai puternici susținători ai Moldovei. Simțim asta. Vă suntem recunoscători.”

Lituania urmează să preia Președinția rotativă a Consiliului Uniunii Europene la 1 ianuarie 2027.