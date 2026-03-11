Guvernul inițiază retragerea Republicii Moldova din organele statutare ale CSI

Guvernul Republicii Moldova a aprobat inițierea procedurii de retragere a țării din organele statutare ale Comunității Statelor Independente, prin denunțarea acordurilor care stau la baza constituirii organizației. Este vorba despre Acordul de constituire a CSI, semnat la Minsk la 8 decembrie 1991, Protocolul la acest acord din 21 decembrie 1991 și Statutul CSI, adoptat la Minsk la 22 ianuarie 1993.

Autoritățile explică decizia prin încălcarea repetată de către Federația Rusă a principiilor fundamentale ale organizației, care prevăd respectarea integrității teritoriale și inviolabilității frontierelor statelor membre. Potrivit Guvernului, aceste principii au fost încălcate prin agresiunea împotriva Georgiei, războiul declanșat împotriva Ucrainei, anexarea unor teritorii ale acestor state și menținerea ilegală a trupelor ruse pe teritoriul Republicii Moldova.

Totodată, decizia reflectă noile priorități strategice ale Republicii Moldova, în contextul statutului de stat candidat pentru aderarea la Uniunea Europeană.

Retragerea din organele statutare ale CSI ar urma să permită economisirea a aproximativ 3,1 milioane de lei anual, sumă care reprezintă contribuția de membru la organizație. Autoritățile precizează că libera circulație a cetățenilor moldoveni în statele CSI nu va fi afectată, aceasta fiind reglementată în mare parte prin acorduri bilaterale existente.

De asemenea, denunțarea tratatelor fondatoare nu va influența acordurile din cadrul CSI care aduc beneficii economice. Republica Moldova va continua să aplice tratatele considerate utile, inclusiv cele din domeniul comercial, atât timp cât acestea servesc intereselor economice ale statului.

În ultimii doi ani, autoritățile au analizat relevanța acordurilor semnate în cadrul CSI. Din totalul de 283 de tratate, 71 au fost deja denunțate, iar aproximativ 60 se află în proces de examinare.