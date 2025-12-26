Ex-președintele Adunării Populare de la Comrat, condamnat la 12 ani de închisoare

Instanța de judecată din Comrat a pronunțat, în urmă cu puțin timp, o sentință de condamnare pe numele lui Dmitrii Constantinov, care a fost condamnat la 12 ani de închisoare.

Pe lângă pedeapsa cu închisoarea, instanța i-a interzis acestuia dreptul de a ocupa anumite funcții pentru o perioadă de cinci ani și l-a obligat să restituie prejudiciul material în valoare de 46 de milioane de lei.

Potrivit concluziilor anchetei, Dmitrii Constantinov, care a activat în calitate de director al unei întreprinderi din Comrat în perioada 2017-2020, ar fi scos ilegal bani din companie, transferându-i pe conturile unei firme controlate de fiul său.

Totodată, acesta ar fi încheiat contracte fictive, fără acoperire economică reală.

Acțiunile ilegale au dus la falimentul întreprinderii și la producerea unui prejudiciu total estimat la 46 de milioane de lei, au stabilit organele de urmărire penală.

Potrivit instanței, Dmitrii Constantinov va fi dat în urmărire, întrucât nu s-a prezentat la ședința de judecată în momentul pronunțării sentinței. Avocatul lui a declarat că inculpatul se află internat în spital, acesta fiind motivul absenței.

Totodată, pe bunurile lui Dmitrii Constantinov a fost aplicat sechestru.

Sentința a fost anunțată de instanță în această dimineață și poate fi contestată în termen de 15 zile.