Instabilitate politică la București! Guvernul Adrian Veștea a picat în Parlament

Premierul desemnat Adrian Veștea a venit în fața Parlamentului să ceară votul de încredere, dar după o serie de zile extrem de agitate, cu negocieri în toate părțile, nu a reușit să adune majoritatea de 233 de voturi în Parlament. În aceste condiții, guvernul Veștea a picat, iar președintele Nicușor Dan trebuie să convoace partidele la consultări pentru a desemna un alt premier.

Guvernul Adrian Veștea NU a primit votul de încredere în Parlament

Conform numărătorii paralele, doar 207 voturi au fost exprimate, pentru că avea nevoie de 233 de voturi.

S-au înregistrat absențe de marcă în Parlament. Toți parlamentarii AUR au lipsit la unison, în frunte cu George Simion. O altă absență de marcă a fost cea a lui Victor Ponta.

Semnalul decisiv a fost dat de George Simion

Semnalul decisiv în Parlament a fost dat de către George Simion, liderul AUR. Guvernul Veștea avea nevoie de voturile AUR pentru a trece, dar Simion le-a cerut parlamentarilor AUR să părăsească sala.

„De 35 de ani, în România, trădarea a fost la ordinea zilei și a intrat cumva în banal, în cotidian. (…) Ni s-a promis libertate și democrație și din păcate România a ajuns singurul stat din Uniunea Europeană unde sunt anulate alegerile. Parlamentul României și politica au devenit sinonime cu trădarea”, a spus Geoerge Simion în plen în care Adrian Veștea cere vot pentru învestirea Guvernului.

„Nu voi obliga niciun coleg să voteze într-un fel sau altul, însă eu și toți oamenii din această sală care nu sunt trădători ne ridicăm în picioare, părăsim această sală sinonimă cu trădarea și de mâine așteptăm să ne croim un alt viitor pentru România, pentru țara noastră, pentru poporul român. AUR nu trădează și există o majoritate a românilor care nu trădează”, a mai spus Simion.

Adrian Veștea: Știu că acest Guvern era rezultatul unui compromis politic

Premierul desemnat Adrian Veştea a declarat, luni, în plenul reunit al Parlamentului, la votul de învestitură, că ştie că acest Guvern e şi rezultatul unui compromis politic, dar, într-o democraţie matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune ci dovada responsabilităţii. El a mai spus că nu mai avem nevoie de scandal, de dezbinare.

”Ştiu că acest Guvern e şi rezultatul unui compromis politic. Dar, într-o democraţie matură, compromisul nu este un semn de slăbiciune — este dovada responsabilităţii. N-am căutat răspunsuri de partid. N-am căutat răspunsuri ideologice. Am căutat răspunsuri bune pentru această ţară. Nu diferenţele dintre noi ne-au adus împreună — ne-a adus obligaţia de a construi. Oamenii au nevoie de stabilitate, de predictibilitate, de un stat care îşi respectă cuvântul. Avem mult de muncă înainte. Nu toate deciziile vor fi uşoare, nu toate reformele vor fi populare — dar sunt convins că avem resursele, energia şi oamenii necesari pentru a reuşi”, a spus Adrian Veştea în plenul reunit al Parlamentului.