Ex-vicepreședintele Oficiului Râșcani al fostului Partid Șor, condamnat la patru ani de închisoare

Ex-vicepreședintele Oficiului Teritorial Râșcani al fostului Partid Politic „Șor” a fost condamnat la patru ani de închisoare pentru acceptarea, cu bună știință, a finanțării partidului politic din partea unui grup criminal organizat.

Inculpatul urmează să execute pedeapsa în penitenciar de tip semiînchis. De asemena, acesta a fost privat de dreptul de a ocupa funcții și de a exercita activități de administrare și gestionare financiară în cadrul partidelor politice, pentru o perioadă de patru ani.

„Cauza penală a fost examinată în lipsa inculpatului, instanța menținând măsura preventivă-arestarea preventivă în privința acestuia, care în prezent este anunțat în căutare. De asemenea, din contul inculpatului a fost dispusă confiscarea în folosul statului a sumei de aproximativ 1,2 milioane de lei, cu titlu de mijloace bănești utilizate la comiterea infracțiunii”, au anunțat procurorii anticorupție.

Potrivit probatoriului, inculpatul, activând în calitate de vicepreședinte al Oficiului Teritorial Râșcani al fostului Partid Politic „Șor”, cunoscând faptul că partidul era finanțat de un grup criminal organizat condus de Ilan Șor, împreună cu alți membri ai formațiunii, ar fi contribuit la acceptarea acestei finanțări ilegale.

Astfel, acuzatul ar fi acceptat, prin complicitate și în mod conștient, primirea unor mijloace bănești în sumă de aproximativ 1,2 milioane de lei, provenite din activități ilegale și utilizate pentru finanțarea activităților partidului, inclusiv organizarea protestelor și remunerarea participanților, cu scopul de a influența procesele politice din Republica Moldova și de a obține puterea prin mijloace ilegale.

Procurorii urmează să decidă, în termen de 15 zile, dacă vor contesta sentința.