Fostul ministru de externe, Nicu Popescu, a recunoscut oficial că parcursul european al Republicii Moldova este în prezent prizonierul unei „sincronizări politice” cu Ucraina. Potrivit acestuia, decizia Bruxelles-ului de a menține cele două dosare la pachet face ca orice blocaj aplicat Kievului să devină automat o barieră și pentru Chișinău.

În prezent, principalul obstacol menționat este veto-ul Ungariei, care se opune ferm aderării Ucrainei, afectând astfel direct și șansele Moldovei. Deși emisarul special dă asigurări că procesul tehnic de pregătire și armonizare a legislației continuă „fără întârzieri”, el admite că atmosfera de așteptare este legată de decizii politice externe pe care guvernarea de la Chișinău nu le poate influența direct.

Această recunoaștere vine într-un context marcat de o situație economică foarte rea și de o deziluzie crescândă în rândul cetățenilor. În timp ce autoritățile se concentrează pe bifarea unor liste de acte și regulamente, realitatea politică europeană pare să se îndepărteze de promisiunile de aderare rapidă. Astfel, în ciuda eforturilor tehnice invocate de guvernare, viitorul european al țării rămâne suspendat, lăsând populația să se confrunte cu incertitudinea și scăderea nivelului de trai.