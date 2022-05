EXCLUSIV/ Președintele Consiliului European și premierul ucrainean discută într-un adăpost, în timp ce rușii bombardează Odesa

Momentul în care președintele Consiliului European Charles Michel, aflat luni în vizită la Odesa, se refugiază într-un adăpost antiaerian, în timp ce rușii lansează noi atacuri.

În timpul unei întâlniri cu premierul ucrainean Denys Shmyhal, „participanții au trebuit să întrerupă întâlnirea pentru a se adăposti în timp ce rachetele loveau din nou regiunea”.

Imaginea acu cei doi discutând în adăpsot a fost publicată de premierul Ucrainei, pe pagina de twitter.

Official part of our meeting with @eucopresident was interrupted today by air raid alert & missiles fired by aggressor near #Odesa . Used every minute in the bomb shelter to tackle joint actions: how to stop russia & rebuild #Ukraine . Grateful for the visit of a true 🇺🇦’s friend pic.twitter.com/F1B0cIIrLY

Acesta a precizat că, deși vizita lui Charles Michel a fost întreruptă de bombardamentele rușilor, discuțiile privind oprirea Rusiei și reconstrucția Ucrainei au continuat și în adăpost. Premierul i-a mulțumit lui Charles Michel pe care l-a numit un ”prieten adevărat” al Ucrainei.

I came to celebrate #EuropeDay in #Odesa, the city where Pushkin said that „you can feel Europe.”

And where today the Ukrainian people shield their monuments from bullets and rockets and their freedom from Russian aggression.

You are not alone.

The EU stands with you. pic.twitter.com/kneuEOvepb

— Charles Michel (@eucopresident) May 9, 2022