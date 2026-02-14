Exploatați în Italia: 23 de moldoveni, inclusiv minori, depistați într-un hangar

Poliția din orașul italian Palazzolo sull’Oglio a destructurat un atelier clandestin unde 23 de cetățeni moldoveni lucrau în condiții de exploatare.

O operațiune specială de amploare a Carabinierilor și Inspecției Muncii a scos la iveală fapte șocante: printre muncitorii ilegali se aflau opt minori cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, relatează presa italiană.

Inspectorii au găsit muncitori într-un hangar industrial deținut de un cetățean român în vârstă de 23 de ani. În loc de producție legală, forțele de ordine s-au confruntat cu un tablou de profundă degradare socială: oamenii lucrau fără contracte, în condiții insalubre și fără a respecta normele de siguranță. Toți cetățenii moldoveni găsiți se aflau ilegal în Italia.

Unitatea de producție, care oficial trebuia să fabrice produse din plastic, a fost sigilată, iar pe numele organizatorilor au fost inițiate proceduri penale în baza articolelor privind intermedierea ilegală și munca forțată.

Proprietarul companiei a fost acuzat de exploatare prin muncă (o infracțiune cunoscută în Italia sub numele de „caporalato”), iar cuantumul amenzilor pentru încălcarea reglementărilor de siguranță a depășit 100.000 de euro. Operațiunile companiei au fost complet închise.

Minorii și părinții lor au fost acum transferați în grija serviciilor sociale și plasați în centre speciale. Soarta cetățenilor moldoveni este decisă de chestură: aceștia riscă fie deportarea din țară, fie legalizarea ca victime ale exploatării prin muncă.