Averea deputatului PSRM Pavel Voicu va fi verificată de ANI

Autoritatea Națională de Integritate a demarat procedura de verificare a averii și intereselor personale ale deputatului Partidului Socialiștilor, Pavel Voicu, după ce au fost identificate posibile neconcordanțe în declarațiile sale pentru perioada 2022-2025.

Inspectorii au constatat că modificările patrimoniale raportate pot ridica întrebări privind proveniența veniturilor și modul de utilizare a acestora.

Inițierea controlului a fost consemnată în procesul-verbal din 12 februarie, după ce o sesizare depusă pe 13 ianuarie a ridicat suspiciuni privind mijloacele financiare folosite în anumite achiziții. În etapa preliminară, inspectorul de integritate a solicitat politicianului să prezinte acte care să confirme dreptul de proprietate asupra bunurilor și sursele financiare utilizate. Ulterior, pe 2 februarie, Pavel Voicu a transmis documentele solicitate, precizează ANI.

Analiza declarațiilor și a actelor a relevat inexactități și neconcordanțe, inclusiv reflectarea neuniformă a unor bunuri și omiterea unor venituri. Din cauza volumului și complexității modificărilor patrimoniale, ANI a decis continuarea verificărilor printr-un control complet, „pentru o evaluare integrală, imparțială și conformă a situației patrimoniale a subiectului declarării”, se menționează în procesul-verbal.

Pavel Voicu a deținut funcția de ministru al afacerilor interne în anii 2019-2020, în guvernele conduse de Maia Sandu și Ion Chicu.