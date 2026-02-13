Reforma APL, discutată în șapte raioane. Guvernul consultă cetățenii

Reprezentanții Guvernului au organizat, în perioada 9–13 februarie 2026, consultări publice privind reforma administrației publice locale (APL) în șapte raioane ale țării, iar procesul va continua și săptămâna viitoare în alte nouă unități administrativ-teritoriale.

Timp de cinci zile, membrii Executivului au mers în raioanele Drochia, Soroca, Nisporeni, Florești, Sângerei, Cantemir și Cahul, unde au discutat cu autoritățile și cetățenii despre conceptul reformei APL.

La discuții au fost invitați toți doritorii. Reprezentanții Guvernului au subliniat necesitatea implicării atât la nivel de administrație, cât și la nivel de comunitate în procesul de pregătire a conceptului de reformă, menționând că beneficiile acesteia trebuie să răspundă cât mai bine nevoilor oamenilor. Totodată, Executivul a accentuat că încurajează amalgamarea voluntară a unităților administrativ-teritoriale.

Guvernul îndeamnă cetățenii să se implice activ în procesul de consultare publică, iar sugestiile pot fi expediate și la adresa electronică [email protected].

Săptămâna viitoare, ședințele de consultare vor continua în raioanele Anenii Noi, Edineț, Dondușeni, Râșcani, Glodeni, Căușeni, Ștefan Vodă, Hâncești și Ialoveni.

Autoritățile precizează că propunerile colectate în cadrul consultărilor vor fi analizate și integrate în conceptul reformei, care urmează să fie prezentat și supus consultărilor începând cu luna martie.

Anterior, au avut loc consultări cu organizațiile primarilor – Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) și Centrul pentru Administrație Locală Europeană (CALE), precum și cu președinții de raioane, șefii Oficiilor Teritoriale ale Cancelariei de Stat, partenerii de dezvoltare, organizațiile societății civile, membrii Comisiei parlamentare pentru administrație publică și dezvoltare regională, fracțiunile parlamentare și reprezentanții partidelor extraparlamentare.