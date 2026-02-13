Aliaţii Ucrainei au promis un ajutor militar de 35 miliarde de dolari Kievului, anunță ministrul britanic John Healey

Partenerii Ucrainei din cadrul Grupului de Contact pentru Apărarea Ucrainei au anunțat noi angajamente de asistență militară în valoare de 35 de miliarde de dolari pentru Kiev, transmite Ukrinform.net.

Declarația a fost făcută de ministrul britanic al Apărării, John Healey, în cadrul unei conferințe de presă susținute după reuniunea Grupului de Contact de la Bruxelles.

Healey a afirmat că agresiunea se intensifică, subliniind că atacurile cu rachete și drone rusești asupra orașelor ucrainene continuă, iar Rusia vizează civilii, nu doar linia frontului.

El a menționat că misiunea Grupului de Contact rămâne sprijinirea Ucrainei în lupta actuală și contribuția la asigurarea păcii în viitor.

Totodată, Healey a declarat că partenerii încep ceea ce a numit un an decisiv pentru Ucraina, cu angajamente majore, precizând că Grupul de Contact a promis în total 35 de miliarde de dolari în nouă asistență militară. El a subliniat că aliații vor spori sprijinul militar pentru Ucraina și vor intensifica presiunea asupra Rusiei.

În încheiere, oficialul britanic a afirmat că obiectivul este ca anul 2026 să fie anul în care războiul se va încheia și pacea va fi asigurată.

Potrivit Ukrinform, John Healey a subliniat că rezistența Ucrainei trebuie consolidată prin determinarea partenerilor săi și prin angajamente substanțiale pentru anul 2026.