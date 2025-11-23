Explozie masivă în Moscova după ce Ucraina a lovit o termocentrală

Ucraina a lovit cu drone duminică dimineață o importantă centrală termoelectrică din regiunea Moscova, provocând un incendiu și forțând pornirea alimentării de rezervă cu energie electrică și termică, a declarat guvernatorul regiunii din jurul capitalei ruse.

Dronele ucrainene au lovit duminică centrala Șatura, situată la aproximativ 120 km est de Kremlin, a spus guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, potrivit Reuters și Kyiv Independent.

„Unele dintre drone au fost distruse de forțele de apărare aeriană. Mai multe au căzut pe teritoriul centralei. A izbucnit un incendiu la instalație. Acum este localizat”, a adăugat Vorobiov.

Mai multe publicații rusești de pe Telegram au spus și ele că ucrainenii au lovit centrala peste noapte. La ora publicării acestei știri nu existau informații publice cu privire la amploarea pagubelor cauzate sau la eventualele victime.

Imagini video postate pe rețelele de socializare par să arate o explozie mare și un incendiu care a izbucnit la centrală, în urma unui atac. Unul dintre clipuri arată o mare explozie și se aud înjurăturile șocate ale celei care filmează.

Armata ucraineană nu a comentat încă atacul.

Înainte de declarațiile guvernatorului, primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a raportat că două drone ucrainene au fost doborâte în timp ce se îndreptau spre capitală. Rosaviatsiya, autoritatea aviatică rusă, a anunțat, de asemenea, că aeroportul Zhukovsky din Moscova și-a suspendat temporar operațiunile din cauza dronelor din regiune.

Ucraina lansează în mod regulat atacuri împotriva instalațiilor militare și industriale din Rusia și din teritoriile ocupate de Rusia, bazându-se în principal pe drone dezvoltate la nivel național.

Atacul survine în contextul intensificării atacurilor Kievului împotriva infrastructurii petroliere, gaziere și energetice rusești, o sursă cheie de venituri pentru Moscova.

În ultimele luni, Rusia a intensificat, de asemenea, atacurile asupra infrastructurii energetice ucrainene, în încercarea de a obliga Ucraina să treacă printr-o altă iarnă grea.