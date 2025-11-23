Pădure nouă la Negureni: acțiune de plantare pe 10 hectare de teren

Campania de împădurire #GenerațiaPădurii a continuat sâmbătă, 22 noiembrie, în localitatea Negureni din raionul Telenești, unde a fost plantată o nouă pădure pe o suprafață de 10 hectare.

Acțiunea a avut loc datorită unui parteneriat dintre Ministerul Mediului, Agenția Moldsilva și actorul Emilian Crețu, care a contribuit cu puieții necesari, precizează un comunicat de presă al ministerului. Echipei s-au alăturat localnicii și voluntarii, printre care și militari.

„Atunci când instituțiile statului, agenții economici, primăriile și voluntarii își unesc eforturile, lăsăm pădure în urma noastră. Țara și fiecare cetățean au de câștigat”, a declarat ministrul Gheorghe Hajder.

Împădurirea la Negureni va continua și în primăvara anului viitor, când vor fi plantate alte 35 de hectare de pădure în aceeași zonă.

Prin Programul Național de Extindere și Reabilitare a Pădurilor, inițiat de președinta Maia Sandu, suprafața împădurită a țării urmează să crească cu 145 ha.