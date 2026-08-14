Rusia amenință Ucraina după propunerea de armistițiu: Iarna vă va aduce un îngheț

Rusia a transmis un mesaj amenințător Ucrainei, sugerând că atacurile cu drone ar putea fi intensificate în sezonul rece. Reacția Moscovei vine la numai o zi după ce Kievul a propus încetarea reciprocă a atacurilor asupra navelor civile și infrastructurii portuare din Marea Neagră.

Ministerul rus al Apărării a publicat vineri, 14 august, imaginea unei drone de atac, alături de mesajul „Ca zăpada pe capul tău”. Postarea a fost urmată de avertismentul adresat ucrainenilor: „Iarna vă va aduce un «îngheț»”.

Mesajul ar putea indica intenția Rusiei de a intensifica atacurile în perioada rece, inclusiv asupra infrastructurii energetice care asigură electricitatea și încălzirea pentru milioane de oameni. În iernile precedente, Rusia a vizat centrale electrice, substații și alte obiective energetice din Ucraina.

Moscova a respins propunerea Kievului

Cu o zi înainte, Ucraina propusese oprirea reciprocă a atacurilor asupra navelor civile și infrastructurii portuare din Marea Neagră. Mesajul a fost transmis Rusiei prin intermediul unei țări terțe, a cărei identitate nu a fost făcută publică.

Moscova a respins inițiativa și a anunțat că armata rusă va continua să atace infrastructura portuară ucraineană și navele despre care susține că sunt folosite pentru sprijinirea forțelor armate ale Ucrainei.

Atacurile asupra porturilor și transportului maritim au afectat puternic exporturile ucrainene. În prima parte a lunii august, exporturile de cereale ale Ucrainei au fost cu 76% mai mici decât în aceeași perioadă a anului trecut. Aproximativ 90% din exporturile agricole ucrainene sunt transportate, în mod obișnuit, prin Marea Neagră.

Atac de amploare asupra Novorossiiskului

Pe 12 august, Ucraina a lansat un atac coordonat asupra orașului rus Novorossiisk, un important centru naval și de export de cereale de la Marea Neagră. În urma atacului, trei terminale majore de cereale și-au suspendat activitatea, fiind lovită și infrastructura navală rusă.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că în operațiune au fost folosite 15 sisteme de rachete, precum și drone aeriene și navale produse în Ucraina. Novorossiisk a devenit una dintre principalele baze pentru navele Flotei ruse de la Marea Neagră, după ce atacurile ucrainene au determinat Moscova să retragă mai multe nave din Crimeea ocupată.

La Kiev, mesajul transmis de Ministerul rus al Apărării a fost interpretat drept o amenințare care s-ar putea întoarce inclusiv împotriva Rusiei. Andrii Kovalenko, șeful Centrului ucrainean pentru combaterea dezinformării, a sugerat că și populația rusă ar putea ajunge să se confrunte cu întreruperi ale electricității și încălzirii în această iarnă.