Premierul Alexandru Munteanu spune că ar vota „pentru” unirea Republicii Moldova cu România

După ce președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat că ar vota „Pentru” la un eventual referendum privind Unirea cu România, și premierul Alexandru Munteanu a afirmat că, la nivel personal, ar susține această opțiune.

Declarația a fost făcută în cadrul unei vizite în nordul Republicii Moldova, în discuțiile cu presa locală. „Este o decizie personală. Ca Alexandru Munteanu, aș vota „pentru””, a precizat premierul.

Totodată, șeful Guvernului a subliniat că, din poziția pe care o deține, prioritatea sa rămâne realizarea obiectivului de integrare europeană a Republicii Moldova, acesta fiind, în opinia sa, rezultatul voinței majorității cetățenilor.

Munteanu a explicat că rolul său, ca prim-ministru, este de a acționa ca un manager al interesului public și de a pune în aplicare direcția strategică aleasă de populație. În acest sens, a dat asigurări că va continua să depună toate eforturile necesare pentru ca țara să avanseze pe calea aderării la Uniunea Europeană.

„Ca prim-ministru al R. Moldova, care e un manager și trebuie să îndeplinească voința majorității populației R. Moldova, care a decis că obiectivul nostru este integrarea europeană, eu o să fac tot ce este în posibilitățile mele, în cunoștințele mele, am să depun toate eforturile ca să obținem acest obiectiv. Să avem și noroc. Și cred că facem deja tot ce este necesar și chiar mai mult. Eu cred că asta este cel mai important pentru noi, deocamdată” a notat premierul.