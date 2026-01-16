Manipularea informațională dirijată de Rusia amenință parcursul european al Moldovei

Manipularea informațională pune în pericol parcursul european al Moldovei, Rusia și rețelele sale de influență adaptându-și constant strategiile, cu scopul de a bloca integrarea în UE. Constatarea se conține în raportul Centrului pentru Comunicare Strategică și Contracarare a Dezinformării (CCSCD) despre manipularea informațională și ingerințele străine din Moldova.

Potrivit CCSCD, acțiunile de manipulare vizează percepțiile despre viitorul țării. Sunt atacate încrederea cetățenilor în direcția europeană și credibilitatea statului în fața partenerilor externi. Aceste mesaje sunt coordonate și persistente, se adaptează rapid la contextul politic și social intern, cu scopul de a slăbi sprijinul public pentru integrarea europeană.

Raportul enunță cazuri concrete de manipulare informațională și tehnicile de dezinformare, exploatare a emoțiilor și de folosire a temelor sensibile, prin conținut amplificat artificial pe platforme online.

Analiza descrie societatea ca fiind puternic polarizată. Nivelul de încredere în instituțiile statului rămâne scăzut. Rețelele sociale sunt principala sursă de informare pentru mulți cetățeni, fapt care crește vulnerabilitatea la manipulare, atenționează CCSCD.

Mai mult, potrivit instituției, atacurile informaționale urmăresc degradarea capacității de a distinge adevărul de fals. Această situație afectează luarea deciziilor informate și slăbește reziliența democratică.

Comunicarea strategică și coeziunea socială sunt esențiale, remarcă CCSCD. Aceasta recomandă un răspuns coordonat la nivelul întregii societăți, precum și acțiuni comune între instituții, presă și societate civilă.