Exporturile R. Moldova în scădere: România rămâne principal partener comercial, dar cumpără mai puţin

Exporturile Republicii Moldova au înregistrat un declin semnificativ în prima jumătate a anului, scăzând cu peste 10% comparativ cu aceeaşi perioadă din anul precedent. Valoarea totală a exporturilor s-a situat la aproximativ 1,6 miliarde de dolari, ceea ce reflectă provocările economice prin care trece ţara.

Partea autohtonă a exporturilor, adică produsele moldoveneşti propriu-zise, au constituit în jur de 76-77% din total, însă şi acestea au scăzut cu aproape 10%, afectând dramatic volumul total al schimburilor comerciale. Exporturile de re-export, adică bunurile importate și apoi revândute, au și ele scăzut cu peste 10%, ceea ce indică pierderea nu doar a producţiei locale, ci și a intermedierilor comerciale.

România continuă să fie cea mai importantă piață de desfacere pentru produsele moldoveneşti, răspunzând pentru mai bine de un sfert din volumul total al exporturilor. Cu toate acestea, cererea venită din România a scăzut vizibil, contribuind major la scăderea generală.

Alte piețe importante precum Turcia, Italia, Germania și Ucraina se află de asemenea în topul destinațiilor, dar toate au înregistrat scăderi procentuale serioase, cu excepţia câtorva lanţuri de produse care au reuşit să îşi menţină vânzările sau să-şi extindă ușor exporturile.

Un alt semnal de alarmă este reducerea volumului exporturilor către statele din Comunitatea Statelor Independente, unde scăderile au fost și mai dramatice. Exporturile către UE au scăzut moderat, dar semnificativ, ceea ce ar putea duce la repercusiuni asupra bugetului și balanței comerciale dacă nu se inversează trendul.

În acest context, experţii solicită măsuri urgente de stimulare a producţiei locale, diversificarea pieţelor de export, ameliorarea infrastructurii logistice și reforme care să sprijine competitivitatea produselor moldovenești pe pieţele externe.