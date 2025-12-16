Făcea operații estetice ilegale într-un apartament: O moldoveancă, vizată în Italia

O femeie originară din Republica Moldova, în vârstă de 48 de ani, este cercetată penal în Italia după ce ar fi efectuat ilegal proceduri de estetică medicală într-un apartament din orașul Novara, fără drept de practică și fără autorizații sanitare. Potrivit carabinierilor, aceasta făcea injecții cu botox și filler, inclusiv cu produse expirate, punând în pericol sănătatea clientelor.

Carabinierii din Novara au denunțat-o în stare de libertate pe T.F., miercuri, 10 decembrie 2025, pentru exercitarea fără drept a profesiei medicale și pentru deținerea și administrarea de medicamente necorespunzătoare.

Ancheta a început în urmă cu aproximativ o lună, după ce locuitorii cartierului Santa Rita au semnalat un trafic neobișnuit de persoane către un apartament.

În urma verificărilor, militarii au contactat-o pe femeie prin rețelele sociale și au programat o consultație. În timpul supravegherii, au fost identificate două cliente care tocmai ar fi beneficiat de injecții cu botox și filler în zona buzelor și a ochilor.

Confirmarea suspiciunilor a venit după ce o femeie carabinier, sub acoperire, a intrat în apartament și a găsit o încăpere improvizată ca „cabinet”, cu un pat pliant și produse medicale împrăștiate, fără condiții de igienă și sterilizare.