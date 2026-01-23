Facturi la gaz mai mari decât consumul real. Energocom se scuză, cetățenii sunt revoltați

Tot mai mulți consumatori reclamă facturi majorate la gazele naturale, care nu ar reflecta consumul real. Potrivit Energocom, astfel de situații pot apărea din mai multe motive, printre care refuzul unor locatari de a permite verificarea contoarelor sau accesul limitat în blocurile de locuințe pentru citirea datelor. Reprezentanții companiei susțin că poartă discuții permanente cu operatorii pentru a identifica și corecta aceste neconcordanțe.

Pe rețelele de socializare, mai mulți consumatori au semnalat diferențe semnificative între consumul declarat și cel indicat pe facturi. O tânără afirmă că a transmis un consum de 100 de metri cubi, însă în factură i-au fost calculați încă 50 de metri cubi suplimentari.

Situații similare au fost raportate și de alți consumatori, inclusiv de cei racordați la sistemul centralizat de termoficare gestionat de Termoelectrica. Unii spun că s-au confruntat cu valori exagerate, ulterior corectate prin recalcul, în timp ce alții nu au solicitat clarificări, deși au observat neconcordanțe.

Potrivit Energocom, diferențele pot apărea atunci când consumatorii transmit indicii contoarelor înainte de sfârșitul lunii, iar operatorul efectuează citirea finală la încheierea perioadei de facturare. În cazul contoarelor cu citire la distanță, pot fi adăugați câțiva metri cubi aferenți consumului realizat până la data finală. De asemenea, atunci când accesul la contoare nu este permis, consumul este estimat.

„Operatorul vede datele reale la finalul lunii. Dacă consumatorul transmite indicii mai devreme, iar ulterior se mai consumă gaze, diferența apare în factură. În lipsa accesului la contor, se recurge la estimări”, a explicat directorul general interimar al Energocom, Eugeniu Buzatu.

Autoritățile amintesc că și anul trecut aproximativ 40.000 de consumatori din Republica Moldova au primit facturi care nu reflectau consumul real. Și atunci, explicațiile au vizat dificultăți tehnice și operaționale, în special imposibilitatea citirii indicilor reali ai contoarelor din locuințe.