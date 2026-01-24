Militarul rănit prin împușcare la Florești a decedat la spital

Militarul din Florești care s-a rănit acum câteva zile prin împușcare cu arma din dotare, a decedat astăzi, 24 ianuarie, la ora 3:50, la spital.

Despre aceasta a anunțat Ministerul Apărării, menționând că tânărul avea 24 de ani și executa serviciul militar în Armata Națională din 2020.

„Ministerul Apărării regretă profund acest caz tragic şi exprimă condoleanţe familiei îndurerate”, se arată în mesajul autorităților.

Amintim că un militar care executa serviciul într-o unitate din garnizoana Florești s-ar fi rănit în dimineața zilei de 20 ianuarie curent. Incidentul a avut loc la ora aproximativ ora 10:50. Ulterior, s-a vehiculat că tânărul ar fi lăsat un mesaj de adio cu puțin timp înaintea incidentului. Informația însă nu a fost confirmată oficial.