IGSU avertizează: Gheața de pe lacuri și râuri se topește. Risc de prăbușire

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență (IGSU) avertizează populația asupra pericolului major de prăbușire sub gheața subțire de pe lacuri, râuri și iazuri, în contextul încălzirii prognozate pentru perioada 23-30 ianuarie 2026.

Potrivit prognozei meteorologice emise de Serviciul Hidrometeorologic de Stat, în zilele următoare sunt așteptate creșteri ale temperaturilor aerului, în special pe parcursul zilei, fapt ce va determina distrugerea treptată a formațiunilor de gheață. În aceste condiții, IGSU atenționează că podul de gheață poate ceda în orice moment.

Pentru prevenirea incidentelor, salvatorii recomandă cetățenilor să respecte mai multe reguli de siguranță. Oamenii sunt îndemnați să evite deplasarea, mersul sau staționarea pe gheața râurilor, lacurilor și iazurilor.

De asemenea, IGSU solicită părinților să nu permită copiilor să se joace pe suprafețele înghețate ale bazinelor acvatice și să supravegheze strict minorii.

Totodată, pescuitul la copcă trebuie evitat în această perioadă, din cauza instabilității gheții, iar traversarea bazinelor acvatice înghețate este contraindicată, indiferent de grosimea aparentă a gheții.

În cazul în care este observată o persoană căzută în apă, salvatorii avertizează că nu trebuie intervenit direct, ci trebuie apelat imediat la Serviciul 112.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență îndeamnă cetățenii să manifeste responsabilitate maximă și să respecte regulile de siguranță.