Ovidiu Nahoi: Unirea Moldova-România atinge un nou nivel

Ovidiu Nahoi, un renumit expert și jurnalist român și șef al Biroului Radio București RFI, consideră că problema unificării Moldovei-României a atins un nou nivel.

Acesta a declarat într-un interviu acordat Euronews România vineri că acest lucru s-a întâmplat în urma interviului pe care președintele Maia Sandu l-a acordat jurnaliștilor britanici.

În acel interviu, ea a spus că ar vota pentru unificarea celor două țări dacă s-ar organiza un referendum la acest subiect.

„Această declarație a dus problema la un nou nivel. Subiectul unificării nu mai este tabu; acum este discutat la nivel internațional. Toată lumea a observat că un jurnalist din China a întrebat despre asta la forumul de la Davos. Această problemă s-a internaționalizat. Problema unificării este discutată; s-ar putea întâmpla în funcție de circumstanțe”, a spus Nahoi.

El a amintit că unirea celor două țări din 1918 a avut loc în circumstanțe dramatice pentru România și Basarabia.

„Istoria se accelerează acum, evenimentele se desfășoară rapid. Și nimic nu poate fi exclus. Două lucruri ar putea accelera unificarea Republicii Moldova cu România: blocarea integrării Republicii Moldova în Uniunea Europeană și apropierea Rusiei de frontierele Republicii Moldova, amenințând securitatea republicii. În cele din urmă, totul va depinde de opinia poporului Republicii Moldova”, a conchis Ovidiu Nahoi.