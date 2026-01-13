Facturi mai mare la energie electrică pentru moldoveni în 2026

Facturile la energia electrică primite de consumatori de la începutul anului sunt mai mari nu din cauza unei majorări de tarif, ci pentru că mecanismul de compensare nu mai este aplicat direct în factură.

Precizările au fost făcute de ministrul Energiei, Dorin Junghietu, care a anunțat totodată că, pentru recuperarea investițiilor în infrastructura energetică, este prevăzută o ajustare de aproximativ 5% a tarifelor.

„Tariful nu a crescut. Facturile nu mai sunt compensate și de aici apare percepția că energia s-a scumpit. Tariful a rămas același”, a declarat ministrul.

Potrivit oficialului, statul continuă să sprijine populația, însă printr-un mecanism diferit, care permite utilizarea compensațiilor pentru plata energiei electrice, a gazelor naturale sau pentru achiziționarea combustibililor alternativi.

În același context, Dorin Junghietu a explicat că investițiile majore în infrastructura energetică, inclusiv în liniile de tensiune înaltă, stații și capacități de generare, vor fi reflectate în tariful de transport.

„Proiectele de infrastructură energetică necesită timp și bani. Liniile, stațiile, generarea – toate se fac cu investiții care trebuie recuperate. De aceea, am spus că aceste costuri vor fi reflectate în tarif. Vorbim de o ajustare de aproximativ 5%, adică de câțiva bănuți”, a declarat ministrul.

El a subliniat că nu este vorba despre o scumpire abruptă, iar decizia privind ajustarea tarifelor aparține Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE).

Ministrul Energiei a amintit că Republica Moldova importă între 60 și 70% din energia electrică, iar evoluția tarifelor este influențată direct de situația de pe piața regională.

„Noi cumpărăm energie electrică din regiune. Dacă există un deficit regional sau un consum mai mare, automat cresc și prețurile. Nu pentru că statul nu vrea prețuri mai mici, ci pentru că aceasta este realitatea pieței”, a spus Junghietu.

Totodată, el a respins afirmațiile potrivit cărora România ar avea cea mai scumpă energie electrică din Europa.

„În luna ianuarie au fost zile în care prețul energiei electrice în Austria și Germania a fost mai mare decât în România și decât în Republica Moldova. Piața energetică este volatilă, iar lipsa interconexiunilor suficiente creează aceste diferențe”, a explicat ministrul.

Dorin Junghietu a menționat că tarifele pot fi ajustate și în sens descendent, în funcție de evoluția pieței.

„Ne aducem aminte că vara trecută tarifele au fost reduse cu 40–50 de bani. Dacă prețurile regionale scad, ajustările se vor face”, a precizat oficialul.

Referindu-se la gazele naturale, ministrul a declarat că prețul mediu actual de achiziție este sub nivelul inclus în tariful în vigoare, iar ANRE urmează să decidă dacă și în ce măsură tariful va fi ajustat.

„Poate fi vorba de 50 de bani, de un leu sau de doi lei. Când vor fi finalizate calculele, ANRE va lua decizia”, a conchis Dorin Junghietu.